Jedna z najpopularniejszych marek makijażowych dostępna w Polsce. Kupisz ją stacjonarnie w Sephora! Kobieta oszalały na jej punkcie

Założona przez Charlotte Tilbury MBE i MAKEUP ARTIST TO THE STARS, wielokrotnie nagradzana, globalna marka luksusowych kosmetyków do makijażu i pielęgnacji skóry, rozszerzyła współpracę z siecią perfumerii Sephora w Polsce, aby zapraszać klientów do odkrywania produktów, usług i doświadczeń CHARLOTTE TILBURY, zarówno w świecie on-line, jak i w stacjonarnych perfumeriach sieci.

W ciągu swojej 30-letniej kariery, Charlotte wyróżniła się jako prawdziwie KREATYWNA WIZJONERKA i INNOWATORKA. ZREWOLUCJONIZOWAŁA oblicze światowego przemysłu kosmetycznego, przekuwając swoją wiedzę artystyczną w łatwe w użyciu porady i triki, z których korzystać może praktycznie każdy, wybierając produkty kosmetyczne wykreowane przez Charlotte. Charlotte wierzy, że dzięki sile piękna, każdy z nas, niezależnie od wieku, zasługuje na to, by czuć się i wyglądać jak najpiękniejsza wersja siebie. Dziś Charlotte jest jedną z najbardziej znanych na świecie kobiet-przedsiębiorców i artystek makijażu, która ciągle łamie schematy ze swoją WIELOKROTNIE NAGRADZANĄ i UWIELBIANĄ NA CAŁYM ŚWIECIE marką makijażową i pielęgnacyjną.

"Kochani, cieszę się, że mogę podzielić się wszystkimi moimi sekretami piękna z klientami Sephora Polska! Zapraszam do odrywania mojej magicznej marki makijażowej i dającej natychmiastowe efekty odżywienia skóry, linii pielęgnacyjnej, w Waszej ulubionej perfumerii Sephora." – powiedziała Charlotte Tilbury MBE.

Jakie produkty Charlotte Tilbury warto znać?

Matowa, aksamitna pomadka (odcień Pillow Talk)

Formuła pomadki Matte Revolution sprawia, że usta wyglądają na bardziej młodzieńcze i zdrowsze. Zawarty w niej wyciąg z drzewa szminkowego o właściwościach antyoksydacyjnych oraz łagodzący ekstrakt z orchidei, zmiękczają, chronią i nawilżają usta. Rewolucyjna, ukośna kwadratowa końcówka kształtem przypomina pędzelek do ust i umożliwia precyzyjną aplikację. Odbijające światło pigmenty 3D pomagają stworzyć iluzję rozświetlonych od środka ust.

Lonturówka do ust (odcień Pillow Talk)

Konturówka Lip Cheat to wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać pełniejsze, pięknie i podkreślone usta. Wygładza teksturę ust, tworząc super gładką kreskę. Dzięki wodoodpornej formule, kolor nie wyciera się i pozostaje na swoim miejscu, a makijaż ust wygląda perfekcyjnie przez cały dzień.

Matowy bronzer

Airbrush Bronzer Charlotte Tilbury to matowy bronzer do twarzy i ciała, który dzięki zastosowaniu kwasu hialuronowego zapewnia efekt wygładzenia skóry. Airbrush Bronzer ma takie same właściwości upiększające jak puder Airbrush Flawless Finish, co jest możliwe dzięki lekkim jak powietrze, bardzo drobno zmielonym pigmentom, które redukują widoczność porów i wygładzają skórę, sprawiając, że wyglądasz i czujesz się jak najlepsza, najpiękniejsza wersja siebie!

Lekki, matowy podkład do twarzy

Innowacyjny podkład do twarzy od Charlotte Tilbury to sekret nieskazitelnej skóry. Jego lekka, lecz kryjąca formuła, daje efekt naturalnego matowego wykończenia i utrzymuje się przez cały dzień. To hybrydowe połączenie pielęgnacji i kosmetyku do makijażu jest odpowiednie na każdą okazję. Podkład zawiera kompozycję magicznych składników Charlotte Tilbury: przełomowy kompleks REPLEXIUM®, który pomaga zmniejszyć widoczność zmarszczek nawet o 22%* po 8 tygodniach stosowania, MossCellTec™ nr 1, który wzmacnia nawilżenie skóry nawet o +216%* i AirCool™, który zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości**! Podkład dostępny jest w aż 44 odcieniach dla każdej tonacji skóry. Wodoodporna formuła odporna na pot, wilgoć oraz ścieranie.

Rozświetlacz z aplikatorem

Beauty Light Wand od Charlotte Tilbury to najpiękniejszy rozświetlacz inspirowany cyfrowymi sztuczkami upiększającymi prosto z Hollywood! Pięknie odbija światło, zapewniając rozmyty blask w stylu soft-focus, który sprawia, że promieniejesz szczęściem. Jego magiczny aplikator w formie miękkiej poduszeczki równomiernie rozprowadza produkt na kościach policzkowych, dzięki czemu aplikacja i rozcieranie są bardzo łatwe. Glow Gel dodaje skórze blasku, zapewniając intensywne rozświetlenie, które pięknie odbija światło. Produkt szybko zastyga, ale efekt mokrego rozświetlenia utrzymuje się przez cały dzień! Velvety Silica ma właściwości rozmywające i zapewniające efekt soft-focus, a olejek sensoryczny nadaje skórze jedwabistą miękkość. Rozjaśniające pigmenty zapewniają bajeczne, transparentne i promienne wykończenie. Ekstrakt z lindery w magiczny sposób potęguje świetlisty efekt, zapewniając młodzieńczy blask

Krem do twarzy na dzień

Charlotte's Magic Cream to wielokrotnie nagradzany ultra-nawilżacz. Jest idealny do codziennego użytku. Charlotte po raz pierwszy użyła swojego kremu nawilżającego Magic Cream, aby nawilżyć matową, zmęczoną skórę modelek na tygodniach mody. Dzięki unikalnej, złożonej kombinacji olejków i składników aktywnych, ten luksusowy krem nawilżający nawadnia, łagodzi i natychmiast zmiękcza skórę. Ten krem nawilżający jest legendą za kulisami, zanim stał się MAKE-UP KIT MUST HAVE.

