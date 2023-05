Boskie paznokcie na lato 2023. Modny manicure na długie paznokcie rozkochał w sobie kobiety. Idealny dla fanek minimalizmu i elegancji

To 5 najgorszych błędów modowych popełnianych przez kobiety po 50-tce. Styliści ostrzegają, że to prosta droga do ośmieszenia.

Modne paznokcie na lato 2023. Minimalistyczny manicure na długie paznokcie

Wraz z nadejście letnich, ciepłych dni wiele kobiet decyduje się na nowy manicure. W tym okresie wiele kobiet poszukuje minimalistycznego i delikatnego manicure, który będzie pasować do każdej wakacyjnej stylizacji. Stylistki paznokci zaprezentowały najgorętszy trend tego lata. Ten manicure jest doskonały na długie paznokcie i z pewnością przypadnie do gustu fankom minimalizmu. Manicure cloud nails to lakiery w jasnych, mlecznych odcieniach. Takie paznokcie na lato 2023 pięknie komponują się z opalenizną, a do tego wspaniale sprawdzi się zarówno podczas urlopu na plaży, jak i na imprezie weselnej. Jak wygląda manicure na długie paznokcie cloud nails? Z pewnością wiele kobiet pokocha go za to, że łatwo można wykonać go samodzielnie w domu.

Jak zrobić manicure cloud nails?

Manicure cloud nails to paznokcie w mlecznym kolorze. Delikatny, minimalistyczny, a do tego łatwo do wykonania w domowych warunkach. Wystarczy zaopatrzyć się w jasny lakier do paznokci i pomalować nim paznokcie. Oczywiście ważne jest to, aby wcześniej odpowiednio przygotować płytkę paznokcia, wypiłować ją i usunąć skórki. Ten manicure wygląda obłędnie na zadbanej, naturalnej płytce.

