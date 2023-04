i Autor: Shutterstock

Modne paznokcie na wiosnę

Przepiękne paznokcie na wiosne 2023. Modny manicure na krótkie paznokcie robi furorę w salonach. Delikatny i naturalny efekt

Modne paznokcie na wiosnę 2023 to przede wszystkim delikatne i naturalne odcienie lakierów. Manicure na wiosnę 2023 najlepiej prezentuje się na krótkich paznokciach. W tym sezonie serca kobiet podbija manicure na krótkie paznokcie w stylu Clean Girl. Te boskie paznokcie pasują każdej kobiecie i niemal do każdej stylizacji. Są minimalistyczne, stonowane, a do tego niezwykle eleganckie.