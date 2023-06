Jędrna i gładka skóra

Takie brwi odmładzają. Laminacja odchodzi do lamusa! Modne brwi na lato to hit w salonach kosmetycznych

KOLAGEN JEST JEDNYM Z NAJOBFICIEJ WYSTĘPUJĄCYCH BIAŁEK STRUKTURALNYCH W ORGANIZMIE. TWORZY TKANKĘ ŁĄCZNĄ W CAŁYM NASZYM CIELE, OD SKÓRY PO KOŚCI, MIĘŚNIE CZY ŚCIĘGNA. KOLAGEN STANOWI OKOŁO 80 PROCENT NASZEJ SKÓRY I WSPÓŁPRACUJE Z INNYM BIAŁKIEM ZWANYM ELASTYNĄ. PO 20. ROKU ŻYCIA TRACIMY MNIEJ WIĘCEJ 1 PROCENT NASZEGO KOLAGENU ROCZNIE. DOŁÓŻMY DO TEGO NIEZDROWĄ DIETĘ, EKSPOZYCJĘ NA SŁOŃCE, PALENIE PAPIEROSÓW, ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA A ROZPAD KOLAGENU DODATKOWO PRZYSPIESZA.

Jednym ze sposobów, aby to powstrzymać jest suplementacja. I jest na to coraz więcej badań. Peptydy kolagenowe (nazywane również kolagenem hydrolizowanym) są zbudowane z tych samych aminokwasów co kolagen, ale są lepiej przyswajalne przez nasz organizm, ponieważ mają znacznie krótsze łańcuchy aminokwasów niż właściwy kolagen. Dzięki temu łatwiej przedostają się do krwioobiegu. Można też dostarczać ten składnik w diecie – ale niestety nie jest to propozycja dla wegetarian, ponieważ najlepszym spożywczym źródłem kolagenu jest bulion ugotowany na kościach wołowych lub wieprzowych. Kolagen pojawia się głównie w kontekście jędrności skóry, warto jednak wspomnieć, że kolagen bardzo korzystnie działa również przy problemach z wypadaniem włosów. Dostarcza niezbędnych aminokwasów, które odżywiają cebulki włosów a te zdrowe i szczęśliwe pozytywnie wpływają na ich prawidłowy wzrost oraz odbudowę kosmyków, które przestają wypadać i łamać się. Kolagen zabezpiecza powierzchnię skóry głowy, chroni przed utratą wody a nawet zapobiega powstawaniu łupieżu. Ten składnik ma też znaczenie dla samych włosów –zwiększa poziom ich nawilżenia dzięki zjawisku okluzji.

Kolagenowa formuła piękna REMÉ 80zł/150g to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Aktywne składniki REMÉ to potwierdzona badaniami efektywna porcja kolagenu VERISOL® oraz witamina A, witaminy z grupy B, cynk i jod, witamina C, miedź, selen i mangan oraz biotyna. Ten preparat nie zawiera laktozy, cukru i jest bezglutenowy. Formuła REMÉ to wygodna do stosowania forma proszku a peptydy kolagenowe w formie proszku cechuje wysoka przyswajalność oraz brak konserwantów. W przypadku REMÉ do wyboru masz aż 3 smaki – w tym neutralny – idealny do codziennej, porannej kawy.

VERISOL® to specjalna kompozycja peptydów kolagenowych. Podawany doustnie VERISOL® pielęgnuje skórę, włosy i paznokcie od wewnątrz. poprawia elastyczność skóry, redukuje widoczność zmarszczek, poprawia profil powierzchni skóry i redukuje widoczność cellulitu, wzmacnia paznokcie i wpływa pozytywnie na grubość włosów.

