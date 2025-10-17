Jesień w aurze światła i materii – NUES prezentuje dwa nowe dropy: „Aura” i „Matière”.

Jesienna „Aura” – światło, które zostaje

Pierwszy drop nowego sezonu NUES to zaproszenie do spacerów w niskim słońcu i powolnych poranków z kawą w dłoni. „Aura” to eleganckie marynarki z włoskiej wełny i kaszmiru, trencze wodcieniach beżu i granatu oraz spódnice i kimona w ciepłych, jesiennych tonach. To kolekcja, która wydobywa z kobiet to, co jesień ma w sobie najlepszego – subtelny blask i spokojną siłę. Odeleganckiej czerni po retro-kratę z angielskim akcentem, projekty balansują między klasyką a indywidualizmem. Złote guziki odbijają światło w ruchu, a transparentny jedwab miękko otula sylwetkę. Na wieczór NUES proponuje rozkloszowaną, półprzezroczystą spódnicę „Ether” z jedwabiu i wełny lub czarne cekinowe spodnie – zestawy łączą elegancję z lekkością.

„Matière” – jesień, którą można dotknąć

Drugi drop, „Matière”, to odpowiedź na chłodniejsze dni. W centrum uwagi stoi jakość: gęsta struktura wełny i kaszmiru, ciężar tkaniny, który daje poczucie bezpieczeństwa. Płaszcze uszyte zluksusowej mieszanki 50% wełny i 50% kaszmiru zachwycają formą i trwałością, a nasycone barwy – bordo i grafit – podkreślają głębię jesiennego klimatu. Szczególną uwagę przyciąga czarnekimono „Oyster”, ręcznie uszyte w warszawskiej pracowni z luksusowej mieszanki kaszmiru i wełny. W jego wnętrzu kryje się geometryczna podszewka z naturalnej wiskozy, która odsłania sięw ruchu, nadając projektowi wyjątkowy charakter i artystyczny wyraz. Wzorzyste podszewki to znak rozpoznawczy NUES – łączą elegancję z elementem zaskoczenia. Co więcej, tkaniny wykorzystywane w kolekcjach pochodzą z końcówek serii znanych włoskich domów mody, dzięki czemu zyskują swoje drugie życie w nowych, autorskich formach. To luksus w odpowiedzialnym wydaniu – unikatowy, świadomy i ponadczasowy.

Rzemiosło, etyka, wyjątkowość

Oba dropy powstały w krótkich, limitowanych seriach. Każdy produkt został uszyty lokalnie, z poszanowaniem rzemiosła i etyki produkcji. Sprowadzane z Włoch tkaniny to gwarancjanajwyższej jakości – precyzyjnie wyselekcjonowane materiały, które stanowią fundament każdej kolekcji NUES. To nie tylko surowiec, ale również znak rozpoznawczy marki – symbol dbałości odetal, trwałość i ponadczasową elegancję. NUES pozostaje wierna swojemu DNA – reinterpretacji klasycznych form w duchu slow fashion. Marka tworzy modę dla kobiet, które szukają w ubraniachnie tylko piękna, ale też znaczenia – jakości, komfortu i świadomego wyboru.

i Autor: NUES/ Materiały prasowe

