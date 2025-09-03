Jesień w modnym tonie Selekcja najważniejszych trendów na sezon AW 2025/2026

Starannie dobraną selekcję najważniejszych i najbardziej aktualnych trendów na sezon AW 2025/2026 przygotował niemiecki multibrand BREUNINGER.COM. Znaleźć tam można zarówno propozycje marek premium, jak i topowych projektantów, również tych trudno dostępnych w Polsce. Ubrania i dodatki prosto z wybiegu można teraz kupić o 20 proc. taniej*, dzięki trwającej promocji dla posiadaczy aplikacji.

Breuninger, wiodący wielokanałowy sprzedawca mody luksusowej i premium, obecny w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach i na innych rynkach UE (BeNeLux, ES, IT) wystartował z kampanią wizerunkową na sezon jesień-zima 2025. W Polsce sklep www.breuninger.com operuje jako multibrandowa platforma online.Niemiecka multibrandowa platforma sprzedażowa z modą premium i luksusową oraz produktami beauty i home&living – BREUNINGER.COM w tym roku będzie świętować czwarte urodziny obecności na rynku polskim i 17-ste na rynku niemieckim. To jeden z wiodących domów towarowych w Europie, prowadzących sprzedaż wielokanałową. Oferując wyjątkową selekcję znanych międzynarodowych marek, jak i wschodzących designerskich brandów, Breuninger stale wyznacza wysokie standardy w dziedzinie mody, urody i stylu życia.

W materiałach kampanijnych prezentowane są najnowsze kolekcje projektantów, takich jak: Dolce&Gabbana, VictoriaBeckham, Chloé, Etro, Balmain, Ferragamo – w kampanii WOMEN oraz min. Burberry, Jil Sander, Brunello Cucinelli, Dsquared czy Tom Ford – w męskiej odsłonie kampanii.

W Polsce kampania prowadzona będzie na nośnikach zewnętrznych (reklama OOH od 28 sierpnia), internecie, mediach społecznościowych oraz prasie. Marka kontynuuje także rozpoczęte z początkiem roku poszerzone działania w obrębie influencer marketingu, tj. zakrojoną współpracę z Alicją Werniewicz – stylistką gwiazd, cenioną znawczynią mody, która została oficjalną fashion ekspert BREUNINGER.COM w Polsce. Za planowanie i zakup mediów odpowiedzialna jest agencja EssenceMediacom, zaś za komunikację PR oraz influencer marketing agencja Platinium Cast.

MONO POWER DRESSING – SIŁA KLASYKI

Power dressing to estetyka, która sięga po nowojorski minimalizm lat 90., reinterpretując go w duchu współczesnego „quiet luxury”. W tym sezonie zyskuje jeszcze bardziej wyrafinowaną – monochromatyczną odsłonę. Idealnie skrojony wełniany garnitur z mocno zarysowaną talią czy wracająca do łask garsonka z ołówkową bądź ultra modną rozkloszowaną spódnicą midi to elementy, z których stworzysz ponadczasową szafę. Tu styl i ostateczny luksusowy odbiór buduje przede wszystkim wysokiej jakości krawiectwo, szlachetne materiały i dbałość o detale. Propozycji szukaj w markach specjalizujących się w perfekcyjnie skrojonej klasyce m.in. Dolce&Gabbana, Victoria Beckham, Valentino czy Max Mara.

i Autor: BREUNINGER.COM/ Materiały prasowe

BOHEMIAN EDIT – NOSTALGIA W WERSJI MODERN

W sezonie jesień-zima 2025 nie rozstajemy się także z trendem boho, który kojarzony z wiosennymi lekkimi, zwiewnymi sukienkami, koronkami i lejącymi się tkaninami, zyskuje nowy charakter. Na plan pierwszy wysuwają się tym razem cięższe materiały – sztruks i zamsz oraz faktury: mięsiste żakardy. W palecie barwnej dominują przygaszone, ziemiste barwy: czekoladowe brązy i głębokie tony szlachetnego burgundu. Awangardowym dopełnieniem nostalgicznego trendu bohemian edit są szykowne cętki, które w nowoczesny sposób interpretuje min. Balmain czy Stella McCartney.

i Autor: Breuninger/ Materiały prasowe

MODERN EASE – PROSTE MODOWE HISTORIE

Projektanci nie zapomnieli także o miłośniczkach miejskiego szyku, proponując im miękki minimalizm w skandynawskim duchu. Neutralne barwy, fasony otulające ciało – często w wydaniu oversize, kaszmirowe swetry, dzianinowe sukienki, peleryny i wełniane bomberki – to nieodłączny element jesieni i zimy 2025/2026. Obok klasycznych i ponadczasowych propozycji światowe domy mody lansują też bardziej ekstrawagancką odsłonę tego trendu: normcore ze streetwearowym zacięciecm.