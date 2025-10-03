Jesień w modzie pachnie skórą!

Goście mieli okazję obejrzeć nową kolekcję marki, a także skorzystać z indywidualnych analiz prowadzonych przez kolorystkę Ewę Berdychowską (@ewa.osobista.stylistka), która pomagała określić typ urody i podpowiadała, jakie barwy najlepiej do niego pasują. Spotkaniu towarzyszył aromat rozgrzewającej herbaty, którą można było zabrać ze sobą na relaksujący spacer, w pełni ulegając atmosferze przyjemnego jesiennego otulenia.

Prezentacja kolekcji był też okazją do wielu inspirujących rozmów o stylu i trendach, a także bezpośrednich spotkań z projektantami OCHNIK, którzy zdradzali kulisy powstawania najciekawszych modeli. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się okrycia wierzchnie przygotowane na sezon jesień-zima – od skórzanych kurtek po krótkie i długie płaszcze i futra, zarówno wełniane, jak i wykonane z materiałów syntetycznych. Goście podziwiali także modne w tym sezonie modele z welurowej skóry oraz nowoczesne wariacje na temat klasycznych pilotek czy kurtek w stylu vintage.

Niemal od pierwszego spojrzenia uwagę przyciągały torby z naturalnego zamszu w karmelowych i czekoladowych odcieniach, shopperki hobo z włoskiej skóry, obuwie – od mokasynów po botki i kozaki – oraz akcesoria w modny wężowy print. W kolekcji męskiej szczególnie doceniono welurową marynarkę, łączącą klasykę z nonszalancją, oraz pikowaną skórzaną kurtkę w oryginalnym bordowym odcieniu.

– Jesienna odsłona naszej kolekcji to opowieść o rytmie miasta przełamanym nastrojowym romantyzmem. Opowiada ona historię osób, które swobodnie poruszają się między codziennością a wyjątkowymi chwilami – mówi projektant Dominik Ćwienczek, koordynator kolekcji OCHNIK. – Inspiracją były emocje, jakie niesie miasto jesienią, miękkość światła, warstwowość i potrzeba bliskości. Postawiliśmy na klasykę w nowoczesnym wydaniu oraz na materiały, które przyjemnie otulają w chłodne dni. Zależało nam na tym, aby kolekcja nie tylko była modna, ale też w pełni odpowiadała na potrzeby współczesnych kobiet i mężczyzn, poszukujących połączenia stylu i wygody w codziennym życiu.

Jesień w tym roku będzie naprawdę inspirująca, a nowa kolekcja OCHNIK każdemu pozwoli odnaleźć swój własny, wyjątkowy styl.

i Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

