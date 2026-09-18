Jesień z nutą nonszalancji

W centrum kobiecej części kolekcji znalazły się okrycia wierzchnie, które łączą swobodne fasony z dopracowaną formą. Krótkie kurtki o pudełkowej konstrukcji, modele z wyrazistymi kołnierzami, sztuczny kożuch oraz miękkie sztuczne futro tworzą różnorodną propozycję na chłodniejsze dni. Obok nich pojawiają się płaszcze premium – zarówno krótsze, lekko oversize’owe modele z szerokimi klapami, jak i długie fasony z paskiem w talii. Wśród materiałów wykorzystanych w kolekcji uwagę zwracają przede wszystkim zamsz oraz tkaniny o wyrazistej strukturze, w tym ponadczasowa jodełka.

Kobiecy charakter New Boheme podkreślają lekkie, kwiatowe tkaniny, koronki i falbany. Romantyczne bluzki i sukienki zestawione zostały z bardziej zdecydowanymi elementami garderoby, takimi jak skórzana spódnica midi czy rozkloszowana spódnica z miękkiej owczej skóry. Kolekcję uzupełniają satynowe koszule oraz wełniane swetry premium – od klasycznych golfów po modele z okrągłym dekoltem. W wielu stylizacjach pojawia się zestawienie różnych faktur i materiałów, dzięki czemu delikatniejsze elementy zyskują bardziej wyrazisty charakter.

Męska odsłona kolekcji również czerpie z klasyki, ale interpretuje ją w bardziej swobodny sposób. Na chłodne jesienne dni OCHNIK proponuje m.in. brązową kurtkę z miękkiego zamszu o lekko pudełkowym fasonie, klasyczny płaszcz z tkaniny w jodełkę oraz pikowaną kurtkę z naturalnym wypełnieniem. Uzupełniają je wełniane golfy, koszule, swetry z wysokiej jakości bawełny oraz garnitur z dodatkiem wełny, który można nosić zarówno w formalnym zestawieniu, jak i z jeansami.

Ważną częścią kolekcji są także dodatki. Skórzane i zamszowe torebki pojawiają się w głębokich odcieniach brązu i bordo, a wybrane modele zdobią ćwieki i okucia w kolorze starego złota. W kolekcji znalazły się również torby o bardziej klasycznych, eleganckich formach, w tym modele z tłoczonym monogramem. Stylizacje dopełnia obuwie – od zamszowych mokasynów, sztybletów i botków po baleriny i modele inspirowane stylem kowbojskim. Męską część kolekcji uzupełniają klasyczne trzewiki, półbuty oraz sneakersy łączące zamsz ze skórą licową.

Kolekcja New Boheme buduje swoją oryginalność w oparciu o kontrasty – miękkie tkaniny i koronki zestawiono ze skórą i zamszem, a kobiece fasony z luźniejszymi formami. To właśnie te połączenia nadają jesiennym stylizacjom OCHNIK bardziej nonszalancki, eklektyczny charakter.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe