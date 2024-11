i Autor: materiały prasowe Pielęgnacja

Strefa beauty

Jesienna odnowa – czas złuszczania! Sprawdź, jak dobrać peeling dla swojej skóry.

Złuszczanie martwego naskórka to niezbędny krok do uzyskania bardziej gładkiej i promiennej skóry. Odpowiednio dobrany peeling dodatkowo odblokowuje i zwężą pory oraz redukuje przebarwienia i stymuluje skórę do odnowy! Sprawdź, jakie korzyści daje stosowanie peelingów i jak dobrać go do swojej skóry.

Najnowsze z działu Strefa beauty Adwent pełen wyjątkowych momentów Wypoczynek w luksusie! Znana gwiazda relaksuje się w prestiżowym SPA w Busku-Zdroju Strefa mody Oko na Ciekawość” Zima 2024 - UNIQLO x ANYA HINDMARCH Strefa mody Wybierz prezent, który niesie pomoc innym Strefa mody Moda na zimę! Połącz wygodę, komfort oraz najnowsze trendy Wytwarzania nowych komórek skóry i złuszczania starych zachodzi przez cały czas. Jednak ten naturalny proces łatwo zaburzyć – w efekcie złuszczanie martwego naskórka może przybierać na intensywności, bądź przeciwnie — obumarłe komórki nie zostają odpowiednio szybko usunięte. Właściwie dobrany peeling potrafi poprawić wygląd naszej cerę i to już po 1 użyciu! Peelingi do twarzy – korzyści z ich stosowania Odblokowanie i zwężenie porów skóry. Nadmiar łoju, w połączeniu z zanieczyszczeniami i martwymi komórkami naskórka powoduje blokadę ujść gruczołów łojowych. W efekcie tworzą się nieestetyczne zaskórniki, a w przypadku nadkażenia bakteryjnego – może to doprowadzić do stanów zapalnych. Regularne stosowanie peelingów uwalnia skórę od martwego naskórka, a jednocześnie odblokowuje pory i przeciwdziała tworzeniu się zaskórników i zmian trądzikowych. Pobudzenie naturalnego procesu odnowy.

Złuszczanie warstwy rogowej naskórka wspiera naturalne mechanizmy regeneracji – skóra ulega odświeżeniu.

Wygładzenie i spłycenie drobnych zmarszczek.

Redukcja przebarwień i ujednolicenie kolorytu cery. To jednak nie wszystko! Dzięki złuszczeniu naskórka składniki aktywne dostarczane w kosmetykach, aplikowanych w kolejnych krokach pielęgnacji, łatwiej przenikają przez warstwę rogową i mogą skuteczniej działać w głębszych warstwach skóry. Rodzaje peelingów do twarzy – jak wybrać odpowiedni dla siebie? Peelingi mechaniczne Formuły peelingów mechanicznych bazują na ścierniwie - cukrze, soli, rozdrobnionych pestkach owoców lub zmielonych ziarnach kawy, który w sposób mechaniczny złuszcza martwy naskórek. Tego typu peelingi, choć są bardzo skuteczne, nie są dla każdego! Powinny go unikać osoby ze skórą suchą, wrażliwą, naczynkową, bądź ze zmianami trądzikowymi. Jeśli masz wątpliwości, czy mechaniczny peeling jest odpowiedni dla ciebie - wybierz bardziej uniwersalny peeling enzymatyczny. Peelingi enzymatyczne Jak sama nazwa wskazuje, bazuje na enzymach, które rozpuszczają zawartą w komórkach keratynę, tym samym rozluźniają komórki naskórka, ułatwiając ich złuszczanie. Najczęściej można spotkać się z peelingami zawierającymi bromelinę (enzym pozyskiwany z ananasa) lub papainę (enzym z papai) lub ficynę (enzym z figi). Dodatkowo w ich składzie można znaleźć łagodne kwasy, np. mlekowy. Ze względu na delikatne działanie peelingi enzymatyczne są najbardziej uniwersalne – mogą być stosowane nawet przy cerze wrażliwej, naczynkowej, a także trądzikowej (wbrew pozorom, taka cera ma często osłabioną barierę ochronną). Enzymatyczny Multi Enzyme peeling do twarzy Boombastic LAB, FaceBoom Zastygająca formuła gommage wzmacnia złuszczające działanie zawartych w peelingu enzymów – papainy i keratoliny oraz kwasu mlekowego i niczym gumka wymazuje ze skóry zanieczyszczanie, oczyszcza pory, doskonale wygładza i wyrównują koloryt cery. Skóra staje się jedwabiście gładka, miękka i odzyskuje naturalny blask. W wegańskiej formule znajdziemy także y-PGA, który silnie nawilża i bifidaferment, który wzmacnia barierę ochronną skóry. i Autor: materiały prasowe FaceBoom myBEAUTYpeeling Naturalny peeling enzymatyczny, MIYA Cosmetics Peeling oczyszcza, wygładza, matuje, nawilża i poprawia kondycję skóry. Przy regularnym stosowaniu kosmetyk zmniejsza widoczność porów, zaskórników i niedoskonałości oraz przeciwdziała powstawaniu nowych. Działanie złuszczające to zasługa enzymu papainy oraz drobinek ryżowych i z orzecha włoskiego, a dzięki witaminie E, olejkom ze słodkich migdałów, pestek malin oraz ekstraktom z truskawek, malin i jeżyn peeling działa także nawilżająco i regenerująco. i Autor: materiały prasowe Miya Peelingi kwasowe W ich przypadku efekt złuszczania to zasługa zawartych w nich kwasów organicznych, które rozpuszczają martwe komórki naskórka. Ich działanie jest silniejsze niż enzymów. Świetnie sprawdzają się w przypadku cery z przebarwieniami, a także do skóry dojrzałej i z utratą jędrności. W formułach najczęściej wykorzystywane są: Alfa-Hydroksykwasy (AHA) – rozpuszczalne w wodzie, działają głównie na poziomie warstwy rogowej naskórka. W peelingach najczęściej wykorzystuje się kwas migdałowy, glikolowy lub mlekowy.

Ze względu na małą wielkość cząsteczek kwas glikolowy może głębiej penetrować skórę, niż pozostałe kwasy AHA. Kwasowy SMART ACID peeling do twarzy Jego kwasowa formuła zawierająca kwasy AHA, BHA i skutecznie złuszcza martwe komórki naskórka, oczyszcza i zwęża pory oraz redukuje widoczne na niej niedoskonałości i zmiany pozapalne. Peeling dodatkowo wygładza, rozświetla skórę oraz stymuluje jej regenerację. To zasługa zawartego w nim kwasu laktobionowego oraz ekstraktu z kwiatów brzoskwini. i Autor: materiały prasowe FaceBoom Beta-hydroksykwasy (BHA) - w formułach kosmetycznych wykorzystywany jedynie kwas salicylowy. To kwas, który silnie złuszcza, a dodatkowo działa antybakteryjnie, reguluje wydzielanie łoju i przeciwdziała tworzeniu się zaskórników. Polecany dla osób z cerą mieszaną, tłustą, a także borykających się z trądzikiem.

Polihydroksykwasy (PHA) – rozpuszczalne w wodzie, jednak działające łagodniej na skórę niż AHA, dzięki czemu mogę być stosowane przy skórze wrażliwej i naczynkowej oraz w przypadku osób borykających się z trądzikiem różowatym. W formułach kosmetycznych najczęściej wykorzystywany jest glukonolakton i kwas laktobionowy. Aby móc bezpiecznie stosować kwasy w pielęgnacji, warto pamiętać o kilku zasadach. Zacznij od niskich stężeń kwasów – choć mogą nie dawać spektakularnych rezultatów widocznych gołym okiem, to i tak korzystnie wpłyną na skórę, a ty zredukujesz ryzyko podrażnień. Jesień i zima to najlepszy okres na stosowanie kwasów, ze względu na niską ekspozycję na słońce. Zamiast typowych peelingów warto sięgnąć po wygodne w użyciu maseczki o działaniu złuszczającym. Całonocna maska-peeling złuszczająco-wygładzająca Sleeping Mask SHECARE, cena: ok. 13 zł Gdy ty śpisz, ona delikatnie złuszcza i wygładza naskórek. W jej składzie znajdziemy m.in. kompleks kwasów AHA i PHA w stężeniu 8%, które regulują proces rogowacenia naskórka, wpływając na jego złuszczanie i stymulując jego odnowę. A dzięki wzbogaceniu formuły o witaminę E, masło shea, masło bacuri, olej ze słodkich migdałów i olej marula – kosmetyk dodatkowo wzmacnia warstwę hydro-lipidową oraz odżywia skórę. Obecny w maseczce synbiotyk wpływa na równowagę mikrobiomu. i Autor: materiały prasowe ShaCare