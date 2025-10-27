Jesienna regeneracja ciała i włosów

Każdego dnia tracimy od 50 do 100 włosów – to zupełnie naturalne. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy zaobserwujemy, że na szczotce zostaje ich coraz więcej, a objętość fryzury z dnia na dzień maleje. Jesienna pogoda, stres, nieodpowiednia pielęgnacja – wszystko to potrafi zachwiać równowagę skóry głowy. W takich momentach warto zwolnić, dać włosom chwilę oddechu i otoczyć je troską, jakiej naprawdę potrzebują.

Zioołwa terapia dla włosów

Siła pielęgnacji tkwi w codziennych nawykach. Szczególnie w okresie jesiennym warto pamiętać, że zbyt gorące powietrze suszarki, regularnie używana prostownica, czy energiczne rozczesywanie wilgotnych pasm, mogą narazić włosy na uszkodzenia. Nawet pozostawianie ich do naturalnego wyschnięcia, gdy są jeszcze mokre, nie zawsze im służy – na skórze głowy mogą wówczas namnażać się mikroorganizmy, które dodatkowo ją osłabiają. Dlatego jesienią warto pozwolić sobie na delikatność: łagodny masaż skóry głowy, ziołową pielęgnację i rytuały, które pomogą włosom odzyskać siłę, a nam – spokój.

Jako wsparcie przy zwiększonej utracie włosów, świetnym rozwiązaniem może być seria do włosów wypadających z łopianem od Pharma Care. W skład linii wchodzi szampon i odżywka zawierające ekstrakt z łopianu większego oraz biotyny, a także ziołowa wcierka na bazie łopianu i kapsaicyny.

– Zawarty w naszych produktach łopian większy znany jest ze swoich właściwości wzmacniających cebulki włosów. W połączeniu z biotyną, która jest pomocna przy wypadaniu i poprawia kondycję pasm, stanowi skuteczne wsparcie w pielęgnacji osłabionych kosmyków. Oprócz tego, kapsaicyna obecna w wcierce, stymuluje wzrost nowych włosów. Podczas jej aplikacji warto wykonywać kilkuminutowy masaż skóry głowy – to prosty zabieg, który naprawdę działa, a jego regularne stosowanie sprawia, że włosy stają się mocniejsze, odzyskują naturalny blask i witalność – mówi Aleksandra Łabus, Brand Manager Pharma Care.

Pielęgnacja, która koi ciało i zmysły

Chłodne wieczory to także dobry moment, by zatroszczyć się o ciało i pozwolić sobie na chwilę relaksu. W domowym zaciszu możemy sięgnąć po naturalne sole do kąpieli Pharma Care, które zarówno pielęgnują skórę, jak i działają odprężająco. Są one dostępne w trzech wersjach zapachowych – takich jak biała frezja, miód i ambra oraz magnolia. Aromatyczna kąpiel z kojącym ciało dodatkiem może znacząco poprawić nastrój, szczególnie wtedy, gdy za oknem panuje jesienna szarość.

Nie zapominajmy również o pielęgnacji dłoni – jesienią to one są najbardziej narażone na przesuszenie. Delikatne, ziołowe mydła do rąk Pharma Care oczyszczają, nie naruszając naturalnej bariery hydrolipidowej skóry. Dostępne są w różnych wariantach zapachowych (bawełna, jaśmin, aloes) i doskonale wpisują się w codzienny rytuał pielęgnacyjny.

Naturalna troska o piękno przez cały rok

Receptury Pharma Care to połączenie tradycji zielarskiej z nowoczesną technologią. Marka stawia na roślinne składniki, delikatne formuły i skuteczne działanie. Seria do włosów wypadających z łopianem oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała i dłoni dostępne są w sieci Super-Pharm oraz wybranych drogeriach Rossmann.

i Autor: Pharma Care/ Materiały prasowe