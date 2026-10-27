Jesienne glow: odkryj sposoby, które zmienią Twój makijaż w chłodne dni!

Po lecie nasza opalenizna powoli zanika, a cera może stać się bardziej przesuszona i wrażliwa na wiatr czy zmienne temperatury. To sygnał, by zrezygnować z lekkich BB kremów czy mocno matujących podkładów, które królowały latem. Jesienią szukamy formuł, które zapewnią odpowiednie nawilżenie i ochronę, jednocześnie dopasowując się do jaśniejszego odcienia skóry.

Wybierając podkład na jesień, zwróć uwagę na składniki aktywne. Kwas hialuronowy, witaminy (szczególnie E i C), ekstrakty roślinne czy olejki to Twoi sprzymierzeńcy. Takie formuły nie tylko pięknie wyglądają na skórze, ale także ją pielęgnują, tworząc barierę ochronną przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Podkład powinien stać się przedłużeniem Twojej pielęgnacji!

Pamiętaj, że odcień podkładu, który idealnie pasował do Twojej letniej opalenizny, jesienią może okazać się zbyt ciemny. To kluczowy moment, by ponownie dopasować kolor. Najlepiej testować podkład na linii żuchwy w naturalnym świetle – idealny odcień powinien "zniknąć" na skórze, stapiając się z nią, nie tworząc widocznej maski.

Zapomnij o totalnym macie! Jesienią pragniemy cery wyglądającej zdrowo, świeżo i promiennie. Szukaj podkładów o satynowym, naturalnym lub lekko rozświetlającym wykończeniu. Taki efekt doda cerze blasku, niwelując oznaki zmęczenia i szarości, które często towarzyszą nam w chłodniejsze dni. Lekkie krycie, które pozwala skórze oddychać, to strzał w dziesiątkę.

Nawet najlepszy podkład nie zadziała, jeśli nie zostanie odpowiednio zaaplikowany. Jesienią, gdy skóra może być bardziej sucha, zamiast pędzla czy gąbeczki, możesz spróbować nakładać podkład palcami – ciepło dłoni pomoże mu lepiej wtopić się w skórę i zapewnić bardziej naturalne wykończenie. Pamiętaj też o dobrej bazie nawilżającej pod makijaż, która przygotuje cerę na przyjęcie podkładu!

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Foundation

Ten lekki podkład o pełnym kryciu utrzymuje się do 24 godzin i zapewnia efekt drugiej skóry dzięki wyjątkowemu wygładzeniu i rozmyciu makijażu! Opracowana przez Charlotte formuła 7 w 1 AIRBRUSH SKIN MIRACLE z technologią Biomimetic Second-Skin Tech™, Powder Blur AirTech™ i ekstraktem Phytoyouth Essence™ Time Machine pomaga uzyskać gładszą, bardziej napiętą i widocznie młodziej wyglądającą skórę po każdym zastosowaniu!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

NARS Natural Radiant Longwear Foundation

Natural Radiant Longwear Foundation - Odkryj innowacyjny podkład wielozadaniowy. Wyraziste krycie, naturalne wykończenie i lekka formuła pozwolą Ci cieszyć się nieskazitelną, satynową cerą przez wiele godzin. Dzięki koktajlowi owoców (ekstrakt z jabłka, maliny i arbuza), twoja cera będzie wyglądać promiennie, a skóra będzie widocznie zadbana i odżywiona. Bogata formuła idealnie dopasowuje się każdego rodzaju skóry, zapewniając komfort krycia i trwałości.

Autor: NARS/ Materiały prasowe

CLARINS DOUBLE SERUM FOUNDATION

To podkład-serum nowej generacji, którego przełomowe połączenie makijażu i pielęgnacji wznosi promienność skóry na zupełnie nowy poziom. Dzięki regulowanemu dozownikowi oferuje lekkie, personalizowane krycie — od średniego do pełnego — oraz świetliste, satynowe, nietłuste wykończenie. Dostępny w 19 odcieniach, odpowiednich dla wszystkich typów skóry.