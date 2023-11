Jesienni sprzymierzeńcy skóry – poznaj 5 składniki, których nie powinno teraz zabraknąć w twojej pielęgnacji.

Co kupić dziecku pod choinkę? Poradnik, dzięki któremu nie oszalejesz

Nawilżenie to podstawa pielęgnacji. Jednak przed zimą skóra wymaga czegoś więcej - silnego wzmocnienia jej naturalnych funkcji obronnych. Jeśli więc na zewnątrz powiało już chłodem, warto sprawdzić czy twoje kosmetyki mają w swoim składzie zestaw sprawdzonych pomocników, wspierających barierę ochronną naskórka.

Probiotyki i prebiotyki

Mikrobiom skóry to pierwsza linia obrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, w tym patogenami chorobotwórczymi. Z tego względu utrzymanie równowagi mikrobiomu jest niezwykle istotne dla całej kondycji skóry. W utrzymaniu balansu między korzystnymi dla nas drobnoustrojami, a szkodliwymi pomogą nam probiotyki – szczepy dobrych bakterii i prebiotyki, czyli pokarm dla dobrych bakterii zamieszkujących naszą skórę.

Kosmetyki bogate w prebiotyki i probiotyki pomagają utrzymać równowagę mikrobiomu i stymulują odbudowę płaszcza hydrolipidowego naskórka, zwiększając odporność skóry na czynniki zewnętrzne.

W jego składzie znajdziemy prawdziwe bogactwo składników stymulujących regenerację i odnowę skóry - endemiczną algę niebieską ™, wyspecjalizowany peptyd o silnym działaniu biostymulującym, wzmacniającą fermentowaną wodę ryżową, skwalan, witaminę E, a także pre- i probiotyki, które zadbają o mikrobiom skóry. Serum świetnie się wchłania i nie obciąża skóry, stanowi skuteczne wsparcie w regeneracji i wygładzaniu naskórka, poprawia napięcie i wpływa na wzmocnienie ochronnego płaszcza skóry.

Kwas hialuronowy

To związek naturalnie występujący w skórze, który ma niezwykłe właściwości higroskopijne – wiąże wodę w skórze, przywracając jej właściwy poziom nawilżenia. Kwas hialuronowy działa niezwykłe łagodnie, dlatego może być bezpiecznie stosowany nawet w przypadku skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

Ta całonocna maska ma silne działanie ujędrniające, wygładzające i rewitalizujące skórę, a przy tym wzmacnia jej naturalne mechanizmy obronne. Kompozycja skutecznych składników - retinalu w stężeniu 0,06% o doskonałej tolerancji skóry, witaminy E oraz peptydów aktywizujących produkcję kolagenu, a także kwas hialuronowego pomaga cofnąć wiek biologiczny, wpływając na zagęszczenie i ujędrnienie skóry. Obecność skwalanu zapewnia wzmocnienie płaszcza lipidowego i zapewnia optymalne nawilżenie, a olej ze słodkich migdałów, masło shea i witamina B12 sprawiają, że skóra jest doskonale nawilżona i wygładzona i bardziej jędrna.

Ceramidy

Ceramidy to organiczne związki chemiczne zaliczane do lipidów. Stanowią one naturalny składnik skóry - dbając o szczelność i elastyczność naskórka i wraz z innymi lipidami wchodzą w skład ochronnego płaszcza lipidowego. Ich niedobór objawia się spadkiem elastyczności skóry, suchością i łuszczeniem się naskórka, pieczeniem oraz uczuciem ściągnięcia. Wzbogacając rutynę pielęgnacyjną o kosmetyki z ceramidami wzmocnicie barierę skórną i ograniczycie przeznaskórkową utratę wody (TEWL), pozytywnie wpływając na poziom nawilżenia. Sięgnijcie po kosmetyki z ceramidami również jeśli borykacie się z problemem nadwrażliwości skóry. Z ceramidami polubi się także cery dojrzała, która utraciła jędrność i elastyczność.

To rewelacyjny kosmetyk do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. w szczególności suchej, odwodnionej, która utraciła jędrności i elastyczność. Bogata formuła kremu, dzięki ceramidom wzmacnia barierę skórna, wspomaga nawilżenie i odżywienie oraz zwiększa jędrność i elastyczność. Obecność kwasów tłuszczowych i fitoesteroli wzmacnia działanie ceramidów i sprawia, że skóra staje się miękka i gładka. Skwalan zapewnia optymalne nawilżenie i zapobiega utracie wody z naskórka, a dodatkowo wzmacnia i uszczelnia barierę skórną.

Peptydy

To związki chemiczne utworzone z aminokwasów, stanowiących podstawowy składnik budulcowy skóry. Peptydy, w zależności od ustawienia sekwencji aminokwasów w łańcuchu, mogą pełnić w kosmetykach różne funkcje - mogą aktywować produkcję włókien podporowych skóry, stymulować syntezę kolagenu i elastyny, neutralizować wolne rodniki, przenosić w głąb skóry inne składniki aktywne, a nawet wpływać na rozluźnienie mięśni odpowiadających za powstawanie zmarszczek.

Dla wzmocnienia bariery ochronnej skóry oraz poprawienia elastyczności i jędrności najbardziej skuteczne będą formuły z polipeptydami i lipopeptydami (składającymi się z części lipidowej i peptydowej). To o czym warto pamiętać, w jednym zabiegu nie należy łączyć peptydów z kosmetykami z kwasami AHA i BHA lub z witaminą C- peptydy tracą swoje dobroczynne właściwości w zbyt kwaśnym pH.

Zawarty w nim kompleks betainy, prebiotyków i peptydów dogłębnie nawilża i łagodzi podrażniania oraz wygładza skórę. Serum stymuluje proces regeneracji i wspomaga odbudowę bariery hydrolipidowej naskórka oraz dba o zachowanie równowagi mikrobiomu.

