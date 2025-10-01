Jesienny makijaż w kolorze cynamonu

Cinnamon makeup to połączenie elegancji i prostoty. Makijaż zbudowany na bazie ciepłych tonów brązu, nadaje spojrzeniu głębi, cerze miękkości, a ustom szlachetnej wyrazistości. To trend, który doskonale sprawdza się na co dzień – w pracy czy w miejskim rytmie – a jednocześnie ma w sobie potencjał wieczorowej klasy, gdy tylko dodamy mu odrobinę intensywności. Oto 4 produkty EISENBERG Paris, które musisz poznać tej jesieni, by stworzyć swój cinnamon makeup.

NATURALNA BAZA

EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP to podkład, który łączy w sobie pielęgnację i makijaż w najbardziej luksusowym wydaniu. Lekka, komfortowa formuła zapewnia efekt „drugiej skóry” – naturalny, świeży i niewyczuwalny przez cały dzień. Wyciąg z granatu działa antyoksydacyjnie, olej ze słodkich migdałów odżywia i nawilża, a ochrona SPF 25 PA+++ skutecznie zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. To idealne połączenie trwałości, komfortu i troski o skórę. Dzięki niemu stworzysz idealną bazę, która podkreśli ciepły i elegancki charakter jesiennego cinnamon makeup.

SPRAWDŹ: EISENBERG INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, 289 zł/30 ml/sephora.pl

PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE

Aby cinnamon makeup prezentował się perfekcyjnie, ważne jest nie tylko podkreślenie urody, lecz także subtelne ukrycie oznak zmęczenia i niedoskonałości. EISENBERG PRECISION CONCEALER to formuła, która zapewnia aż 8 godzin nawilżenia, jednocześnie gwarantując naturalny efekt wypoczętej cery. Lekka, płynna tekstura z nagietkiem i Formułą Trio-Molecular® otula skórę, maskując cienie pod oczami, drobne blizny czy przebarwienia, a jednocześnie pozostaje niewidoczna. To niezawodny krok, by skóra stała się gładkim płótnem i idealnym tłem dla ciepłych tonów makijażu.

SPRAWDŹ: EISENBERG PRECISION CONCEALER, 199 zł/5 ml/sephora.pl

CYNAMONOWE SPOJRZENIE

Nic tak nie dopełnia jesiennego makijażu, jak perfekcyjnie podkreślone brwi i rzęsy. EISENBERG BROW DEFINER & LASH PRIMER to produkt 2 w 1, który nadaje spojrzeniu naturalną głębię, a jednocześnie pielęgnuje. Dzięki ekstraktowi z białego łubinu włoski stają się mocniejsze i pełniejsze, a innowacyjne nylonowe włókna otulają je efektem 3D. Brwi zyskują kształt i zagęszczenie, a rzęsy długość i objętość – idealnie przygotowane pod aplikację tuszu. Jesienią szczególnie pięknie sprawdzi się ciepły, brązowy odcień, który harmonijnie dopełnia makijaż, podkreślając oko cynamonowym brązowym kolorem.

SPRAWDŹ: EISENBERG BROW DEFINER & LASH PRIMER, 209 zł/7 ml/sephora.pl

AKCENT NA USTA

EISNBERG FUSION BALM to balsam nowej generacji, który łączy pielęgnację z subtelnym makijażem. Jego lekka, kremowa konsystencja rozpływa się na ustach, pozostawiając je gładkie i miękkie przez cały dzień. Wyciąg z czereśni, olej z pestek krokosza i witamina E działają odżywczo, nawilżająco i regenerująco, a ergonomiczny kształt sztyftu sprawia, że każda aplikacja jest wygodna i elegancka. Odcień N05 to idealne wykończenie cinnamon makeup – delikatny, ciepły kolor, który otula usta i podkreśla jesienny charakter całego look’u.

SPRAWDŹ: EISENBERG FUSION BALM N05, 209 zł/3,5 g/sephora.pl