Jesienny must have pielęgnacyjny

Sekret skuteczności - Kwas Poliglutaminowy

Sekretem linii Waterfully jest kwas poliglutaminowy (PGA) - składnik nowej generacji, który nawilża aż 5x mocniej niż kwas hialuronowy! To prawdziwy magnes na wodę, który zatrzymuje wilgoć w skórze i daje jej natychmiastowe wygładzenie. Ale to nie koniec jego zalet - kwas nie tylko dba o głębokie nawodnienie skóry, ale także wspiera naturalny czynnik nawilżający (NMF), wzmacniając jej barierę ochronną. Pomaga wygładzać drobne zmarszczki, poprawia elastyczność i sprzyja regeneracji naskórka, co daje cerze ukojenie, miękkość i zdrowy blask.

Technologia Smart Skin Water Management

Linia wykorzystuje innowacyjną technologię „Water Hacking" inspirowaną naturalnymi procesami skóry. To biomimetyczne „zarządzanie wodą", które przyciąga, magazynuje i uwalnia wilgoć dokładnie wtedy, gdy skóra tego potrzebuje. Tworzy inteligentny rezerwuar wody, który automatycznie reaguje na zmieniające się warunki, zapewniając długotrwałe nawilżenie przez całą dobę.

Nawilżenie 24/7 - pielęgnacja, która nie śpi

Waterfully to pielęgnacja bez sztywnych ram czasowych, działa w rytmie skóry, która potrzebuje ciągłego wsparcia. W linii znajdziemy produkty, które można dowolnie komponować w zależności od potrzeb:

Serum YOPE Waterfully Plump z peptydami i PGA „wypełnia" skórę, przywracając jej sprężystość i zapewniając efekt plump skin - jak szklanka wody od wewnątrz.

Serum YOPE Waterfully Renewed z ceramidami i kompleksem Barrier Repair odbudowuje płaszcz hydrolipidowy i działa niczym kojący opatrunek – wzmacnia, łagodzi i przywraca skórze pełną równowagę.

Kremy na dzień i na noc YOPE Waterfully Day & Night tworzą hydro-tarczę: zamykają nawilżenie w skórze, zabezpieczają przed suchym powietrzem, smogiem, promieniowaniem UV i stresem oksydacyjnym, niezależnie od pory dnia.

Pielęgnacja z misją

Każdy zakupiony produkt z linii Waterfully wspiera działania Fundacji MARE na rzecz ochrony Bałtyku. To pielęgnacja, która dba nie tylko o skórę, ale też realnie wpływa na ochronę środowiska.

Jesień to czas, by otulić skórę warstwą nawilżenia niczym ulubionym, ciepłym swetrem - zapewnić jej odżywienie, ukojenie i regenerację. Linia Waterfully to połączenie nauki, natury i świadomej troski, które przywraca skórze zdrowy blask i miękkość, jednocześnie wspierając czystą przyszłość naszej planety.

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

