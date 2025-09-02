Jestem redaktorą beauty, a to moje najlepsze korektory pod oczy na jesień

Dlaczego jesienią potrzebujemy innego korektora?

Latem często sięgamy po lekkie, matujące formuły, które dobrze radzą sobie z potem i sebum. Jesienią jednak powietrze staje się suchsze, a nasza skóra może reagować ściągnięciem i dyskomfortem. Korektor, który latem był idealny, teraz może podkreślać suche skórki i drobne zmarszczki. Dlatego warto poszukać produktów o bogatszej, bardziej nawilżającej konsystencji.

Na co zwrócić uwagę wybierając jesienny korektor?

Nawilżenie: To kluczowy aspekt! Szukaj korektorów zawierających składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy, gliceryna czy oleje roślinne (np. jojoba, awokado). Dzięki nim skóra pod oczami będzie gładka i elastyczna przez cały dzień.

Lekka formuła: Bogata konsystencja nie musi oznaczać ciężkości. Nowoczesne formuły potrafią doskonale nawilżać, jednocześnie będąc lekkie i nieobciążające delikatnej skóry pod oczami. Unikaj gęstych, "ciastowatych" korektorów, które mogą się zbierać w załamaniach.

Rozświetlenie: Jesienne dni bywają pochmurne, dlatego warto wybrać korektor, który delikatnie rozświetli okolicę oka i doda spojrzeniu świeżości. Szukaj produktów z subtelnymi drobinkami odbijającymi światło lub o formule "light-reflecting".

Krycie: Zastanów się, jakiego krycia potrzebujesz. Jeśli Twoim głównym problemem są cienie pod oczami spowodowane zmęczeniem, wystarczy średnie krycie. Jeśli zmagasz się z bardziej widocznymi przebarwieniami lub naczynkami, wybierz korektor o mocniejszym kryciu, ale pamiętaj o lekkiej formule, aby uniknąć efektu maski.

Składniki pielęgnacyjne: Coraz więcej korektorów zawiera dodatkowe składniki pielęgnacyjne, takie jak witaminy (np. witamina C i E), antyoksydanty czy peptydy. Mogą one wspomagać walkę z oznakami starzenia i poprawiać kondycję skóry pod oczami.

Oto moje 3 ulubione korektory na jesień!

SEPHORA COLLECTION BEST SKIN EVER - Uniwersalny korektor pod oczy

Dzięki możliwości regulacji krycia od średniego do wysokiego już pojedyncza aplikacja wystarcza, aby uzyskać optymalny poziom korekcji. Jego wyjątkowo delikatna i lekka konsystencja koryguje niedoskonałości skóry, pozostając niewyczuwalnym na skórze. Rozmywa drobne linie, redukuje oznaki zmęczenia i natychmiast wyrównuje koloryt skóry, zapewniając jej świeższy, bardziej promienny wygląd.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Armani Luminous Silk Multi-Purpose Glow Concealer

Dzięki ultradrobnej, intensywnie napigmentowanej formule korektor Luminous Silk Multi-Purpose Glow Concealer spełnia funkcje korektora, rozświetlacza i produktu wykończeniowego w jednym. Ten wielofunkcyjny produkt rozświetla cerę na wiele godzin, nadając jej naturalny, idealny wygląd i niezrównany, luksusowo jedwabisty blask Armani Glow. Perłowe mikrocząsteczki nadają cerze delikatny blask, a jednocześnie pokrywają drobne zmarszczki i nierówności dzięki efektowi soft-focus. Krycie korektora możesz indywidualnie dostosowywać bez efektu maski, od średniego do maksymalnego. Gliceryna i witamina E odżywiają wrażliwe okolice oczu, a kofeina zmniejsza opuchliznę wokół oczu i cienie pod oczami.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

MAKEUP BY MARIO Korektor rozświetlający Surrealskin™ - Korektor rozświetlający

Wielofunkcyjny korektor o profesjonalnej skuteczności tworzy efekt liftingu, blenduje i widocznie rozjaśnia cienie pod oczami, aby przywrócić świeżość i wypoczęty wygląd. Formuła z możliwością nakładania kolejnych warstw o średnim kryciu maskuje nawet najciemniejsze plamy. Wszystkie kolory są odporne na zmarszczenia i długo się trzymają dzięki samoutrwalającej formule ponadto mają naturalne wykończenie przypominające skórę