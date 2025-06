Jeszcze piękniejsza skóra każdego dnia. Idealny podkład na lato 2025!

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków. To właśnie pielęgnacja jest podstawą glass skin, makijaż jest jedynie jej dopełnieniem.

Jednym z największych trendów w makijażu w tym sezonie jest piękna, świetlista skóra. Efekt blasku pasuje nie tylko do cięższych makijaży ale równie z powodzeniem może być stosowany na co dzień. Najwięksi wizażyści lansują tzw. glass skin, czyli efekt niemalże szklanej, porcelanowej cery. Jak osiągnąć taki efekt w domowym zaciszu? Jakie podkłady wybierać, aby osiągnąć efekt świetlistej cery?

SKIN IDÔLE 3 SERUM SUPERTINT od marki Lancôme to wyjątkowy podkład na lato.

SKIN IDÔLE 3 SERUM SUPERTINT powstał z myślą o wszystkich typach cery – także tej wrażliwej, reaktywnej czy po zabiegach kosmetycznych. Dzięki 20 odcieniom w trzech gamach (cool, neutral, warm), każdy znajdzie kolor dopasowany do swojej tonacji skóry. To produkt dla osób, które oczekują od makijażu nie tylko efektu, ale też realnego wpływu na wygląd i kondycję skóry.

SKIN IDÔLE 3 SERUM SUPERTINT to więcej niż klasyczny tint. To pielęgnujące serum z efektem makijażu, które działa natychmiast i długofalowo. Dzięki połączeniu kwasu hialuronowego, niacynamidu i witaminy E zapewnia widocznie zdrowszy wygląd skóry już od pierwszej aplikacji. Z czasem poprawia jej kondycję, wygładza i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Formuła z możliwością budowania krycia.