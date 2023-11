Już w najbliższy weekend darmowa dostawa w Rossmannie

Na www.rossmann.pl znajduje się prawie 70 produktów marki MIYA. Są to, m.in.: kremy, toniki, peelingi, olejki do demakijażu, emulsje micelarne, żele pod prysznic, szampony i odżywki do włosów, wody perfumowane, balsamy czy maseczki. Żeby skorzystać z darmowej dostawy, wystarczy do swoich zakupów dodać przynajmniej jeden z tych produktów.

Akcja obowiązuje w weekend 11-12 listopada. Dotyczy całego asortymentu dostępnego on-line na: www.rossmann.pl. Darmowa wysyłka obowiązuje przy wyborze jednej z dwóch opcji: kurierskiej lub paczkomatowej, jeżeli w koszyku znajdzie się dowolny produkt marki MIYA. Zakupy należy opłacić z góry bądź za pobraniem.

i Autor: Materiały prasowe Rossmann