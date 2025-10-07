Kampania GLOW ENERGIE - Oliwia Misztal ambasadorką nowej serii kosmetyków od Yves Rocher

“Zanim oznaki zmęczenia staną się oznakami starzenia” - takie hasło przyświecało marce Yves Rocher podczas pracy nad nową serią kosmetyków - GLOW ENERGIE. Ta botaniczna linia do pielęgnacji twarzy oparta jest na sile pomarańczowej nasturcji – rośliny, która kocha światło – i stabilizowanej witaminie C pochodzenia naturalnego.

W codziennym biegu często trudno nam znaleźć chwilę dla siebie, a brak odpoczynku i stres najszybciej odbijają się na wyglądzie cery. Z myślą o skórze zmęczonej tempem współczesnego życia powstała linia Glow Energie. To seria sześciu kosmetyków stworzonych dla osób, które szukają pielęgnacji działającej skutecznie i opartej na składnikach pochodzenia naturalnego. Ambasadorką tej gamy produktów została Oliwia Misztal, tworząca treści lifestylowe, które można obejrzeć na YouTube, Instagramie i Tiktoku. Na co dzień łączy życie zawodowe z macierzyństwem, nie tracąc przy tym pozytywnej energii. Mimo napiętego grafiku bardzo dba o odpowiednio dobraną, wieloetapową pielęgnację, a jej charyzma, autentyczność i naturalne glow idealnie wpisują się w ideę stojącą za kampanią Glow Energie, która jest pełna blasku, świeżości i energetycznych kolorów.

– Kosmetyki z linii Glow Energie idealnie wpisują się w moją rutynę pielęgnacyjną. Są lekkie, pięknie rozświetlają i idealnie sprawdzają się zarówno pod makijaż, jak i solo. Dzięki nim moja skóra wygląda na zdrową i wypoczętą, nawet gdy tak jak teraz trudno u mnie o regularny sen – mówi Oliwia Misztal. – Mój ulubiony kosmetyk z tej serii? Gdybym miała wybrać tylko jeden, byłby to krem pod oczy. Jest jak naturalny korektor - jego brzoskwiniowy kolor ukrywa cienie, a delikatne drobinki rozświetlają okolice oka. Do tego pielęgnuje i nawilża. Uwielbiam go!

Nasturcja – roślina o wyjątkowej mocy rozświetlającej i kluczowy składnik linii GLOW ENERGIE – została wybrana przez Yves Rocher ze względu na swoją zdolność do wychwytywania światła. Uprawiana ekologicznie przez ekspertów ds. agronomii Yves Rocher w Bretanii od 1980 roku, ta roślina o intensywnie zabarwionych płatkach wyróżnia się wyjątkową morfologią, która pozwala jej intensywnie pochłaniać światło i przekształcać je w energię. To właśnie ta energia nadaje jej płatkom świetlisty, pomarańczowy blask.

Podobnie jak nasturcja, skóra potrzebuje prawdziwego zastrzyku energii komórkowej, aby odzyskać swój naturalny blask, witalność i świetlistość. Dlatego w sercu formuły każdego z sześciu kosmetyków pomarańczowa nasturcja została połączona z kluczowymi składnikami aktywnymi dla ukierunkowanego działania na każdym etapie.

Zgodnie z filozofią i zobowiązaniami marki, każdy produkt z tej serii zawiera od 95% do 97% składników pochodzenia naturalnego.

Serum aktywujące blask (169 zł/30 ml) zapewnia przemęczonej skórze szybki zastrzyk energii. Zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, w tym połączenie nasturcji z witaminą C. Serum zwiększa promienność skóry aż o +78%1, poprawia też jej jędrność. Po miesiącu stosowania poprawia strukturę skóry i sprawia, że drobne linie są mniej widoczne, a cera staje się bardziej jednolita i lepiej odbija światło.

Krem dodający blasku (159 zł/50 ml) ma w składzie 96 % składników pochodzenia naturalnego. Jego lekka, aksamitna formuła o miękkim wykończeniu natychmiast dodaje blasku, nawilża i wygładza skórę.

Krem niwelujący cienie pod oczami (179 zł/15 ml) zawiera połączenie pomarańczowej nasturcji z kofeiną, która poprawia mikrokrążenie skóry. Ten duet pomaga zredukować intensywność cieni (brązowych, fioletowych i niebieskich), dzięki czemu spojrzenie staje się jaśniejsze, świeższe i wizualnie mniej zmęczone.

Peelingująca maska dodająca blasku (139 zł/75 ml) ma przyjemną, lekką konsystencję, a w składzie połączenie pomarańczowej nasturcji z 5% stężeniem AHA (kwasy owocowe). Maska delikatnie złuszcza, wygładza i poprawia strukturę skóry, wydobywając jej naturalny blask. Najlepiej stosować ją 1-2 w tygodniu przez 10 min. Po tym czasie wystarczy zmyć ją wilgotnym płatkiem.

Krem do twarzy SPF 50 (129 zł/30 ml) to kosmetyk nie tylko na słoneczne dni. Ma formułę lekkiego fluidu, dzięki czemu szybko się wchłania. Kompleks filtrów przeciwsłonecznych połączony z pomarańczową nasturcją gwarantuje niezawodną ochronę przed promieniowaniem UVA/UVB oraz zanieczyszczeniami. Kosmetyk zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry, wygładza ją, nawilża i przywraca blask.

Olejek na noc przywracający blask (179 zł/30 ml) to idealne zwieńczenie codziennej pielęgnacji. Kosmetyk składa się z lekko nawilżającej bazy wodnej oraz odżywczej fazy olejowej. Oprócz nasturcji zawiera ekstrakt z owocu gardenii, który ma działanie zbliżone do melatoniny: antyoksydacyjne i ochronne. Podczas snu kosmetyk wspiera optymalną odnowę skóry, dzięki czemu rano twarz jest zrelaksowana, skóra gładsza, bardziej napięta i pełna blasku.

