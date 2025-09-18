Katarzyna Sokołowska w stylizacji od Zalando na evencie Top Model Night

Wczorajsze wydarzenie promujące 14. sezon programu "Top Model" przyciągnęło uwagę mediów i gości. Katarzyna Sokołowska, która regularnie inspiruje Polaków do modowych eksperymentów, wybrała kompletny look dostępny na Zalando, modowego partnera nowego sezonu programu. Na czerwonym dywanie pojawiła się w garniturze od Karla Lagerfelda o nieoczywistym i podkreślajacym talie kroju, który uzupełniły eleganckie czółenka od marki Diesel.

i Autor: Kasia Sokołowska / Materiały prasowe