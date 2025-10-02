KAWS dołącza do UNIQLO jako pierwszy Artist In Residence

„Jestem podekscytowany możliwością zrobienia kolejnego kroku w ramach mojej długoletniej współpracy z UNIQLO i zostania pierwszym Artist in Residence marki. W tej roli chcę dotrzeć do społeczności artystycznej i twórców z całego świata, aby wspólnie kreować kolejne pokolenie współpracowników UNIQLO. Z niecierpliwością czekam na tworzenie nowych, ekscytujących projektów LifeWear.” - skomentował KAWS.

„W naszym ciągle zmieniającym się świecie, sztuka jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek jako wyraz naszego człowieczeństwa. KAWS przełamuje tradycyjne granice świata sztuki, tak jak UNIQLO redefiniuje branżę odzieżową poprzez LifeWear. Jako Artist in Residence, KAWS pomoże UNIQLO jeszcze bardziej upowszechniać sztukę i kreatywność, czyniąc je dostępnymi dla wszystkich.” -powiedział John C Jay, Prezes ds. Globalnej Kreacji w Fast Retailing.

Artist in Residence

UNIQLO od lat współpracuje z artystami, projektantami i twórcami, którzy wyznaczają kierunki współczesnej kultury. Rola Artist in Residence jest szeroka i obejmuje wprowadzanie nowych współpracowników, proponowanie innowacyjnych koncepcji kreatywnych, udział w przyszłych konkursach UT Grand Prix czy uczestnictwo w wydarzeniach z ambasadorami globalnej marki UNIQLO. Jako pierwszy Artist in Residence, KAWS będzie rozwijał filozofię LifeWear poprzez inicjatywy Art For All realizowane we współpracy z muzeami oraz w ramach wydarzeń w Global Flagship Stores UNIQLO na całym świecie. Będzie również współtworzył przyszłe kolekcje LifeWear - poza linią UT (UNIQLO T-shirt). Pierwsza kolekcja pojawi się w sezonie Jesień/Zima 2025.