Każda kobieta jest piękna i niemal każda jest… bardzo krytyczna w ocenie swojego wyglądu. Szczególnie w okresie wiosny i lata, gdy zbliża się sezon bikini. Rośnie wtedy też popularność diet, a karnety na siłownię cieszą się podobnym zainteresowaniem, jak w okresie noworocznych postanowień. Jednak złotym środkiem i kluczem do sukcesu jest systematyczność i konsekwencja. Bo żadna dieta i intensywne ćwiczenia nie dadzą oczekiwanych efektów, gdy nasz plan „piękna do lata” i zapał potrwa… tydzień. Chcesz wymodelować sylwetkę, zrób to z głową.

SYLWETKĘ „ROBI” SIĘ W KUCHNI

To jedno z ulubionych stwierdzeń trenerów personalnych i dietetyków. Chudniemy od deficytu kalorycznego, czyli wtedy, gdy dostarczamy organizmowi mniej kalorii niż spalamy. Ćwiczenia oczywiście wspomagają utratę wagi i pomagają „rzeźbić” sylwetkę, ale gdy w naszym menu będzie dominowała pizza i lody popijane napojami gazowanymi, to żeby utrzymać deficyt, musielibyśmy ćwiczyć przez co najmniej kilka godzin dziennie.

W ZDROWYM CIELE…

Trudności z utrzymaniem sylwetki mogą mieć podłoże zdrowotne. W przypadku kobiet problemy z tarczycą to częsty powód przybierania na wadze. Niedoczynność tego gruczołu powoduje obniżenie się tempa przemiany materii. Gdy mimo wprowadzenia zdrowych zasad żywienia i dawki ruchu, waga stoi – warto wykonać badania poziomu hormonów TSH, fT3, fT4. Dobra wiadomość jest taka, że wprowadzenie zmian do menu może pomóc też złagodzić przebieg i objawy wielu schorzeń, takich jak: zespół policystycznych jajników czy zespół metaboliczny.

TAK DLA CYTRUSÓW

Cytrusy to ulubione owoce dietetyków. Pomagają oczyścić organizm, korzystnie wpływają na redukcję masy ciała oraz pozytywnie wpływają na skórę. Jednym z najczęściej rekomendowanych owoców jest grejpfrut - jest niskokaloryczny i bogaty w błonnik. Jego zawartość pomoże utrzymać dłużej uczucie sytości po posiłku i zapobiegnie chęci podjadania.

WTPRÓBUJ: Medilâge métabolisme 390 zł/60 kapsułek

Wszystkie pozytywne właściwości cytrusów „wyciśnięto” do suplementu diety Medilâge métabolisme. Ten preparat bazuje na Sinetrol® Xpure C1 czyli opatentowanym składniku wytwarzanym z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany. W skrócie jego działanie przestawia nasz metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi. Sinetrol® Xpure C1 posiada również unikalny mechanizm rozdrabniania tłuszczu FatShredding Technology™, skutkujący zmniejszeniem objętości adipocytów. Zgodnie z opublikowanymi wynikami badań suplementacja 2 kapsułkami Sinetrol® Xpure C1 dziennie pozwala w ciągu 12 tygodniu poprawić sylwetkę poprzez redukcję obwodu talii i bioder.

PIERWIASTKI URODY

W Medilâge métabolisme znajdziemy też chrom, jod i selen to trio o dobroczynnym wpływie na naszą sylwetkę. Chrom – wspiera prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych i pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu glukozy we krwi. Jod podkręca przemianę materii i jednocześnie ma wpływ na elastyczność skóry – to ważne przy utracie kilogramów. Selen natomiast wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

