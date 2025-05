Kinley Purple – nowość, która redefiniuje przyjemność

Kinley jest dobrze znany polskim konsumentom – doskonale sprawdza się zarówno w bezpośredniej konsumpcji, jak i jako mixer. To napój o doskonale zbalansowanym smaku, a każda pozycja z oferty marki gwarantuje wyrafinowane połączenie owocowych, kwiatowych i ziołowych akcentów. Tym razem do portfolio dołącza wariant, który dodatkowo pozwala odkrywać świat w odcieniach fioletu. Kinley Purple zachwyca nieoczywistą kompozycją o botanicznej głębi i wyrazistym smaku.

„Chcemy inspirować do nowego spojrzenia na to, co dobrze znane. Naszym celem jest tworzenie produktów, odpowiadających na aktualne potrzeby konsumentów i wpisujących się w najnowsze trendy” – mówi Katarzyna Grochowska, brand menadżerka w Coca‑Cola Polska i Kraje Bałtyckie.

Wraz z premierą tropikalnego wariantu, marka prezentuje również nową platformę komunikacyjną „Defy the Ordinary”, która podkreśla jej tożsamość – przełamywanie schematów i zmianę postrzegania codziennych aktywności dzięki wyjątkowym doznaniom smakowym. Inspiruje do działania oraz odpowiada na potrzeby wyrafinowanego podniebienia, poszukującego nowych doznań. Marka podnosi jakość doświadczeń, celebruje smak i kwestionuje konwencje.

„Kinley to nie tylko orzeźwienie — to zaproszenie do celebrowania letnich popołudni, spokojnych wieczorów i chwil, które smakują najlepiej bez pośpiechu. To redefinicja małych przyjemności, zmieniających zwyczajne momenty w niezwykłe rytuały pełne smaku i magii” – dodaje Paulina Trzaskowska, dyrektorka komunikacji korporacyjnej w Coca-Cola Polska.

Kampania swoim zakresem obejmuje nośniki OOH, działania digital, komunikację w mediach społecznościowych i na kanałach influencerów, aktywności w sklepach, sampling, non-standardy oraz komunikację PR. Przy realizacji marka współpracuje między innymi z agencjami EssenceMediacom, Fortis, 24/7Communication oraz !eatme.