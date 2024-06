Klapki, japonki, a może sandałki? Modne buty na lato

Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

Dla wielu z nas buty to najważniejszy dodatek, który może wyróżniać się w całej stylizacji bądź stanowić jej stonowane dopełnienie. Nie inaczej jest w przypadku letnich „outfitów”, gdzie dobrze dobrane obuwie może grać główną rolę lub podkreślać nasze przywiązanie do klasyki. Niezależnie od indywidualnego gustu, w kolekcji Ipanema każdy znajdzie swój wymarzony model. Wszystkie zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami, są odpowiednio wyprofilowane, idealnie wykończone i ozdobione. Nim wybierzesz swojego faworyta (lub faworytów!), odpowiedz sobie na pytanie – w jakim teamie jesteś?

Jesteś #TeamJaponki?

Klasyczne japonki? Gładkie, z cienkimi paskami i widocznym logo? Takie właśnie są Ipanema Clas Brasil II Fem występujące w kilkunastu kolorach do wyboru – od beżowego, przez różowy po czarny. Japonki Ipanema Graffiti III Fem, jak sama nazwa wskazuje, to zaś model, który charakteryzują printy typowe dla sztuki graffiti – ludzkie twarze, elementy roślinne czy abstrakcyjne połączenia geometrycznych wzorów. Natomiast Ipanema Animale Print III Fem to najlepszy wybór dla fanek zwierzęcych motywów, ale uwaga – to nie tylko różne warianty klasycznego wzoru w cętki, lecz również motyle skrzydła. Ipanema Anat Temas XIV Fem spodobają się zwolenniczkom wzorów botanicznych, zaś Ipanema Anatomica Shine Fem to najlepszy wybór dla dziewczyn, które kochają metaliczne kolory i cały ten blask!

Jesteś #TeamKlapki?

Ipanema Renda II Fem to wsuwane klapki z dwoma średniej szerokości paskami, które wyróżnia ciekawy deseń, zaś Ipanema Street II Fem mają dwa paski umieszczone na skos, w tym jeden z nich wygląda jak plecionka. Niby klasyczne, a mają w sobie to „coś”! Modele z linii Ipanema Follow Fem to podwójne paski z imitacją okrągłych zapięć i lakierowanym efektem, natomiast Ipanema Anatomic Urban Slide Fem to idealne klapki z grubym paskiem – idealne dla tych pań, które lubią sport i aktywny wypoczynek. Na uwagę zasługują także klapki Ipanema Anat Classic Slide Fem o antypoślizgowej podeszwie i grubym pasku dobrze trzymającym stopę – będą doskonałe również na basen.

Jesteś #TeamSandałki?

Ipanema Vibe Sandal Fem to sandałki z grubszymi paskami, które doskonale trzymają stopę, sprawdzą się więc idealnie podczas długich letnich spacerów. Podobnie zresztą jak model Ipanema Go Fever Fem, zasługujący na uwagę dzięki przyciągającym wzrok marszczeniom. Zwolenniczki naprawdę lekkich jak piórko sandałków japonek, powinny zwrócić uwagę na modele takie jak: Ipanema Class Bright Sandal Fem ze zdobieniami przypominającymi kamienie szlachetne, Ipanema Duo Flowers Sandal Fem z dwoma efektownymi kwiatami i Ipanema Salty Sandal Fem – te mają dekoracje w postaci muszelek, ale dodatkowo wyróżniają je paski do zawiązania na łydkach.

