Kobiecy makijaż na zimę! Trendy w make-upie, które warto znać

Makijażowi eksperci są zgodni, w tym sezonie rządzą wyraziste usta i kunsztowne zdobienia na powiekach. Przede wszystkim jednak podstawą jest zdrowa i rozświetlona cera. Do łask wraca również mat i formuły pozbawione rozświetlających drobinek. W modzie będą również ciężkie, gotyckie makijaże.

Klasyka zawsze w modzie

Makijaż na zimę powinien być elegancji, może być mocniejszy, ale powinien wpasowywać się w domowy nastrój Bożego Narodzenia. Neonowe kreski na oku, albo bardzo ciemne szminki zostaw na zabawę sylwestrową. W święta postaw na klasyczne smokey eye albo na czerwoną szminką i delikatny makijaż oka. Wybieraj kolory bezpiecznie, takie jak szarości, fiolety, zielenie i brązy.

Błysk jest w modzie

W tym sezonie modne w makijażu są wszelkie święcące się drobinki i brokat. To doskonały sposób, aby dodać świątecznemu makijażowi więcej pazura. Do klasycznego make-upu oka dodać niewielką ilość cienia brokatowego, a makijaży zyska nowy wymiar i świeżość. Zaaplikuj go w wewnętrznym kąciku oka, albo delikatnie na dolnej powiecie.

Brokatowy eyeliner

Jeżeli chcesz zaszaleć to postaw na brokatowe kreski eyelinerem. Wybierz kolory kojarzące się, ze Świętami Bożego Narodzenia, jak złoto lub srebro. W ten sposób dodasz makijażowi świeżości, nowoczesności i oryginalności.

Te kosmetyki sprawdzą się w zimowym makijażu

Podkład TEINT IDOLE ULTRA WEAR CARE & GLOW FOUNDATION od marki Lancôme

Najnowszy podkład w płynie z dodatkiem kwasu hialuronowego i migdałowego oraz rewolucyjną technologią neo-glow. Ciesz się jednolitą, rozświetloną i odpowiednio nawilżoną cerą przez cały dzień. Zdrowy blask oraz komfort noszenia przez 24h Formuła składająca się w 82% z pielęgnująco-rozświetlającego serum wzbogacony kwasem hialuronowym i migdałowym

INGLOT - Puder Sypki Perfect Finish

Perfect Finish Loose Powder to wielozadaniowy puder sypki, który ujednolica koloryt skóry oraz wyrównuje jej strukturę, dając efekt wygładzenia. Delikatnie matuje oraz zapewnia długotrwałe, idealne wykończenie i utrwalenie makijażu. Doskonale sprawdza się stosowany bezpośrednio na skórę, jak również na krem czy podkład. Ponadto bardzo dobrze się aplikuje i jest niewyczuwalny na twarzy. Subtelny zapach sprawia, że użytkowanie pudru jest jeszcze przyjemniejsze!

MAC - SPARKLER EYE SHADOW / BIZARRE BLIZZARD BASH

Pokaż błysk, dzięki gwiezdnej burzy cieni do powiek Sparkler Eye Shadow o kremowej konsystencji, idealnej do budowania warstw błyszczącego blasku. Formuła gładko się rozprowadza, dzięki czemu Twoje oko rozbłyśnie!

Tusz do rzęs Clinique High Impact High-Fi™

Lekka żelowa formuła jest pełna drobnych, wymiarowych włókien, które osadzają się na rzęsach przy każdym przeciągnięciu, zwiększając ich objętość do maksimum. Ultra-intensywne pigmenty zapewniają super nasycony kolor i efekt już po jednej aplikacji. Innowacyjna szczoteczka High-Def Wave Brush ma faliste włosie, które rozczesuje i pokrywa każdą rzęsę, a także precyzyjną końcówkę, która z łatwością chwyta i definiuje małe kąciki rzęs. Odżywcza mieszanka olejków kokosowego, arganowego i moringa sprawia, że rzęsy stają się mocniejsze, bardziej miękkie i wyglądają zdrowiej. Formuła przetestowana przez okulistów jest bezpieczna dla wrażliwych oczu i osób noszących soczewki kontaktowe.

