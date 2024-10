Kobiety po 50-tce pokochały tę promocję w Rossmannie. Krem pod oczy wypełniający zmarszczki za 7 zł. Ani śladu po „kurzych łapkach”. „Używam od lat. Niedrogi i skuteczny

Kobiety po 50-tce pokochały tę promocję w Rossmannie. Krem pod oczy wypełniający zmarszczki za 7 zł

Dobry krem pod oczy to jeden z obowiązkowych kosmetyków, które kobieta powinna mieć w swojej kosmetyczce. To właśnie w okolicy oczu skóra jest delikatna i cienka, a co za tym idzie - najszybciej pojawiają się na niej zmarszczki. Dlatego, jeśli zależy Ci, aby zachować młody wygląd na dłużej, to koniecznie zaopatrz się w dobry krem pod oczy. Tu warto przejrzeć najnowszą promocję w Rossmannie. Kobiety po 50-tce wprost pokochały tę ofertę drogerii, gdyż w niej znalazł się świetny krem pod oczy Floslek Pharma ze świetlikiem i peptydami, który teraz kosztuje jedynie 7,99 zł. Dzięki formule przeciwstarzeniowej wygładza zmarszczki wokół oczu, ujędrnia delikatną skórę w tej okolicy i sprawia, że wygląda ona zdecydowanie młodziej.

Krem pod oczy na zmarszczki z Rossmanna. „Używam od lat. Niedrogi i skuteczny”

Krem pod oczy Floslek jest dostępny w stałej ofercie drogerii Rossmann. Kosmetyk znakomicie sprawdzi się w pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu o obniżonej elastyczności z widocznymi zmarszczkami i cieniami. Zawarty w nim kwas hialuronowy nawilża skórę i wypełnia zmarszczki, natomiast peptydy korzystnie wpływają na kondycję kolagenu i elastyny. Skóra staje się z czasem bardziej elastyczna i wygląda młodziej. Już po 4 tygodniach stosowania kremu pod oczy z Rossmanna zmarszczki wokół oczu są mniej widoczne. Kobiety pokochały ten kosmetyk i zachwalają jego skuteczność w sieci.

"Bardzo dobry, niedrogi żel pod oczy, idealny pod makijaż"

"Skóra wokół oczu jest gładka i nawilżona. Po dłuższym stosowaniu zmarszczki mniej widoczne"

"Skutecznie działa na zmarszczki i nawilża skórę wokół oczu. Godny polecenia."

- piszą kobiety w opiniach o kremie pod oczy dostępnym obecnie w promocji Rossmanna.

i Autor: Rossmann Krem pod oczy z Rossmanna

