Kobiety rzuciły się na ten podkład w promocji Rossmanna. Ostatni dzień promocji! Bestsellerowy podkład za 18 zł. Wygładza zmarszczki i utrzymuje się na skórze przez cały dzień

Ostatnie promocje w Rossmannie. Jeżeli się pospieszysz, to zgarniesz kultowy podkład za 18 zł

Poniedziałek, 18 marca jest ostatnim dniem aktualnych promocji w Rossmannie. Jeszcze tylko w poniedziałek kupisz wybrane kosmetyki do makijażu w niższej cenie. Zanim pojawi się nowa gazetka promocyjna Rossmanna warto skorzystać z trwających jeszcze przecen. W promocji Rossmanna znajdziesz bowiem bestsellerowy podkład od polskiej marki Eveline Cosmetics. To kosmetyk, który szturmem podbił rynek, a Polki się w nim zakochały. Cenią go za wyjątkową trwałość oraz działanie nawilżające. Tylko jeszcze przed jeden dzień kupisz ten podkład za 18 zł.

Eveline Cosmetics Better Than Perfect z promocji Rossmanna to jeden z hitowych podkładów. Już id kilku sezonów znajduje się on na szczycie wielu kosmetycznych rankingów. Jeszcze tylko 18 marca kupisz go za 17,99 zł. To zdecydowanie się opłaca. Podkład Eveline Cosmetics Better Than Perfect to nawilżająco-kryjący podkład. Dzięki swoim nawilżającym formułom nie podkreśla zmarszczek oraz nie wchodzi w załamaniu skóry. Jest idealny dla kobiet dojrzałych. Jego kryjące właściwości sprawiają, że idealnie maskuje wszelkie niedoskonałości i rewelacyjnie sprawdzi się do makijaży wieczorowych. Kwas hialuronowy i skawalan zapewniają skórze działanie pielęgnacyjne. Eveline Cosmetics Better Than Perfect jest trwały i odporny na ścieranie. To jeden z najlepszych podkładów ostatnich miesięcy.

Zobacz również: Znany sklep z kosmetykami zawija się z galerii handlowych. Zwolniono już blisko 700 osób i będą kolejne zwolnienia. To koniec marki kosmetycznej. Polki ustawiały się po ich kosmetyki w kolejkach

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Rossmannie

Sprawdź, jaki manicure będzie modny w tym sezonie!