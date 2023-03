Kobiety zakochają się w takich brwiach. Naturalna rama dla oka będzie idealnie podkreślona

Modne w każdym wydaniu

Cienkie? Grubsze, w stylu fluffy? Jasne, prawie niewidoczne? A może nieco bardziej wyraziste? Nie ma to znaczenia! Obecny sezon obfituje w różnego rodzaju trendy dotyczące stylizacji brwi. Dostrzegalna jest duża różnorodność i dowolność pod względem wyboru ich szerokości, odcienia a nawet układu. Oznacza to, że każda kobieta, niezależnie od swoich preferencji, może dopasować idealne pod siebie brwi, które będą osadzone w trendach!

Niezastąpione trio

By osiągnąć założony przez siebie efekt na brwiach, niezbędny jest do tego odpowiedni produkt. Marka Color Care oferuje klientkom absolutną nowość w swoim asortymencie, czyli pudry do brwi dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: Warm Trio oraz Cold Trio. Ich niewątpliwą zaletą jest miękka konsystencja pozwalająca na komfortową aplikację oraz bogata pigmentacja, która pozwoli cieszyć się produktem przez długi czas. Każdy set pudrów zawiera w sobie trzy cienie, dzięki którym można wykonać makijaż o różnym stopniu intensywności pasujący jednocześnie do każdego typu urody. Trio od Color Care to uniwersalny produkt do brwi umożliwiający każdą stylizację.

Wyjątkowa formuła

Istotnym elementem produktu do makijażu jest jego skład. Marka Color Care przykłada szczególną wagę do formuły oferowanych przez siebie kosmetyków. Dostępny w asortymencie puder do brwi zawiera w sobie olej z awokado, który łagodzi podrażnienia a dodatkowo nawilża skórę. Niezwykle cennym dodatkiem jest również witamina E wykazująca działanie przeciwzapalne, dodatkowo korzystnie wpływająca na koloryt i jakość cery. Zwykle kobiety wykonują makijaż codziennie i noszą go przez wiele godzin. Dlaczego więc nie połączyć właściwości upiększających kosmetyków kolorowych z odżywieniem oferowanym przed produkty pielęgnacyjne? Mając świadomość, że nasze kosmetyki znajdują się na twarzy całymi dniami chcemy, by przynosiły kobiecie dodatkowe korzyści. Stąd nasza decyzja, by produkty zawierały wartościowe składniki, korzystne dla cery. To dodatkowy atut naszych produktów, dzięki któremu kobieta dba o swoją skórę przez cały dzień, komentuje Patrycja Stanik, założycielka marki Color Care Puder do brwi to uniwersalny produkt dla każdej Pani, niezależnie od jej preferencji dot. stylizacji. Dzięki niemu, możliwe jest wykonanie każdego rodzaju makijażu, w tym również tego silnie osadzonego w obecnych trendach.

i Autor: materiały prasowe Color Care

