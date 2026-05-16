Kolagen w pielęgnacji: klucz do młodej i jędrnej skóry

Dlaczego kolagen jest tak ważny dla skóry?

Młoda skóra jest bogata w kolagen, co sprawia, że jest gładka, elastyczna i odporna na powstawanie zmarszczek. Włókna kolagenowe tworzą sieć, która podtrzymuje komórki skóry, zapewniając jej odpowiednią strukturę i zapobiegając jej wiotczeniu. Ponadto, kolagen ma zdolność wiązania wody, co przyczynia się do utrzymania optymalnego nawilżenia skóry.

Spadek produkcji kolagenu

Po 25. roku życia produkcja kolagenu zaczyna stopniowo maleć, a po 40. roku życia spadek ten jest już znacznie bardziej zauważalny. Proces ten przyspieszają również czynniki zewnętrzne, takie jak nadmierna ekspozycja na słońce, palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, nieodpowiednia dieta oraz stres. Efektem są widoczne oznaki starzenia: drobne linie, głębsze zmarszczki, utrata jędrności, suchość i matowy koloryt cery.

Clarins Extra-Firming Energy

Rozświetlający krem na dzień

Bazuje na technologii [COLLAGEN]³, która oddziałuje na ilość, jakość i strukturę włókien skóry, aby wzmocnić kapitał kolagenowy. Krem zapewnia efekt wypełnienia, skutecznie przeciwdziałając utracie jędrności oraz widoczności lwiej zmarszczki i bruzd nosowo-wargowych. Udoskonalona formuła została wzbogacona o składniki rozświetlające i energetyzujące. Organiczny czerwony żeń-szeń wspiera produkcję energii komórkowej, zwiększając oddychanie komórkowe i wzmacniając barierę ochronną skóry. Dodatkowo, bogata, wypełniająca konsystencja zawiera kompleks perłowych cząsteczek pochodzenia naturalnego, które wzmacniają blask.

Krem dostępny jest w wersji refill.

TECHNOLOGIA [COLLAGEN]3 to znak rozpoznawczy linii Extra-Firming. Działa na ilość, jakość i strukturę włókien skóry, aby zwiększyć poziom kolagenu. Ta innowacja wpływa na cztery kluczowe aspekty, zdefiniowane przez dział Clarins Research: jędrność skóry, zmarszczki mimiczne, bruzdy nosowo-wargowe i zwiotczenie skóry.

Formuła zawiera również organiczny ekstrakt z czerwonego żeń-szenia, znanego od wieków składnik, który znacznie poprawia dotlenienie komórek, zapewniając niesamowity blask.

Extra-Firming to efekt prawie 50 lat badań nad jędrnością skóry. Linia ta, wprowadzona na rynek w 1978 roku, jest przeznaczona dla kobiet powyżej 40. roku życia, pragnących uzyskać efekt jędrnej i elastycznej skóry. Każda generacja produktów przyniosła znaczący przełom dzięki coraz bardziej ukierunkowanym ekstraktom roślinnym i udoskonalonemu działaniu eksperckim w zakresie rezerw kolagenu. Krem Extra-Firming Energy jest zwieńczeniem doświadczenia zebranego przez Clarins w tej dziedzinie.