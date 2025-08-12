Kolejny etap konkursu Young Talents Maybelline New York – rusza głosowanie na finalistów!

2025-08-12

Rozpoczął się drugi etap konkursu Young Talents organizowanego przez Maybelline New York we współpracy z Universal Music Polska. Projekt jest częścią platformy Maybelline NY Music Stories i ma na celu promocję młodych, autentycznych głosów, które chcą zaistnieć na muzycznej scenie. Spośród wszystkich zgłoszeń jury – z udziałem Sary James, twarzy tegorocznej edycji – wybrało trójkę finalistów. Finaliści przeszli intensywne warsztaty wokalne w Universal Music Polska, gdzie pracowali z profesjonalistami nad rozwojem swojego talentu i odpowiedzieli na najważniejsze pytanie tej edycji:

„Dlaczego to właśnie Ty masz zostać gwiazdą?”

 Od 11 do 17 sierpnia 2025 każdy może oddać swój głos na swojego faworyta – tylko jeden raz! – na stronie internetowej konkursu. LINK DO GŁOSOWANIA

Przy każdym z finalistów dostępne są ich zgłoszenia muzyczne oraz specjalne video z odpowiedzią na pytanie konkursowe. To publiczność zdecyduje, kto wystąpi u boku znanych artystów na wielkiej scenie festiwalu Maybelline NY Music Stories 2025, który odbędzie się już 21–22 sierpnia w Warszawie.

„Marka Maybelline NY stawia na ko-kreację. Chcemy wspierać młode, kreatywne osoby, bo wierzymy w siłę ich autentyczności. Dzięki współpracy z Universal Music Polska możemy stworzyć coś wyjątkowego i otworzyć drzwi do muzycznego świata kolejnemu zdolnemu talentowi” – mówi Paulina Gajzlerowicz, Advocacy Brand Managerka Maybelline New York Polska.

