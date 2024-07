Kolejny odzieżowy gigant ogłasza upadłość. Wszystkie sklepy zostaną zamknięte. Te ubrania kupowały całe rodziny

Odzieżowy gigant do 14 lipca zamknie wszystkie swoje sklepy. Nie ma już odwrotu

To zdecydowanie nie jest dobry czas dla branży odzieżowej. Praktycznie nie ma tygodnia bez medialnych doniesień o kolejnych problemach, zamknięciach czy upadłościach. Tym razem sprawa dotyczy amerykańskiej sieci Bob's Stores, która przez dziesiątki lat ubierała całe rodziny. Teraz wszystko wskazuje, że kultowych sklepów nie da się uratować. Jak podaje serwis dlahandlu.pl właściciel marki nie udało się się zabezpieczyć środków finansowych niezbędnych do utrzymania działalności. Sieć sklepów rozpoczęła promocje związane z wyprzedażą asortymentu. W sklepach w 21 lokalizacjach w Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowym Jorku oraz Rhode Island trwają właśnie promocje sięgającego nawet minus 70 proc. - Ubolewamy, że nasza sytuacja finansowa wymusiła likwidację Bob's Stores – powiedział cytowany przez nypost.com prezes Dave Barton. - Bob's jest filarem naszych lokalnych społeczności od prawie 70 lat i wiemy, że nasi klienci pamiętają nas jako sprzedawcę, który był obecny w ważnych momentach ich życia - dodał mężczyzna.

Sieć zmagała się z problemami finansowymi od długiego czasu. W maju zwolnionych zostało 150 pracowników. Końcem czerwca bieżącego roku do sądu trafił wniosek o ochronę przed wierzycielami. Sklepy Bob's Stores zostaną zamknięte do 14 lipca bieżącego roku. Sprzedaż internetowa już przestała funkcjonować.

