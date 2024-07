Modne perfumy dla buntowniczek. Letni zapach, który uwiedzie bardziej niż tajemniczy kochanek

Marka POLICE znana z kultowych zapachów, których flakony są w charakterystycznym kształcie czaszki prezentuje kolejną linię #FreeToDare: woda perfumowana dla kobiet oraz woda toaletowa dla mężczyzn.

Zapachy zostały stworzone dla osób, które lubią się wyróżniać i chcą pokazać swoją osobowość. Zapachy dedykowane osobom, które chcą wyróżnić się z tłumu również własnym, wyjątkowym i niepowtarzalnym stylem. Dlatego każdy buntownik, czy nowoczesna księżniczka znajdzie coś dla siebie z bogatej oferty tej marki.

TO BE #FreeToDare dedykowany jest tym wszystkim, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą i nie boją się kierować własnymi zasadami. Eleganckie i nowoczesne flakony, w których zamknięto zapachy są odzwierciedleniem wolności i odwagi. Design flakonu niezmiennie przyciąga wzrok i podkreśla unikalny charakter perfum.

Police To BE #FreeToDare damska woda perfumowana

Zapach został stworzony z myślą o fascynującej i odważnej kobiecie.

Urzekający, otwierający się rześkimi nutami gruszki i maliny przeplatany soczystymi akcentami włoskiej mandarynki. Kwiatowe serce zapachu, w którym uwodzicielskie nuty jaśminu Sambac i heliotropu łączą się ze świeżością i słodkością frezji. Zaskakujący i elegancki akord wanilii i ziaren kakaowych podkreśla zmysłowy charakter nut bazy drzewa sandałowego, aby przyciągać i oczarowywać.

Police To Be #FreeToDare to zapach dla kobiet, które żyją pełnią życia, odważnie podążają za swoimi pragnieniami i nie boją się łamać konwencji. To idealny wybór dla tych, którzy pragną podkreślić swoją niezależność i kobiecość, jednocześnie zachowując świeżość i zmysłowość. Wybierając ten zapach, każda kobieta może poczuć się wyjątkowo i niezapomnianie, przyciągając uwagę i uwodząc swoim nieodpartym urokiem.

Police To BE #FreeToDare męska woda toaletowa

Zapach dedykowany jest silnemu, namiętnemu mężczyźnie.

Pewny siebie mężczyzna, uwodzicielski, otoczony tajemniczą, energetyczną aurą. Kompozycja aromatycznej świeżości oraz intensywnych i tajemniczych wytrawnych akordów. Energia grejpfruta i mięty łączy się z ciepłymi nutami kardamonu. Aromat żywicy z igieł białego cedru i nowoczesny akord wodny kontrastują z aromatycznymi tonami geranium, podczas gdy w nutach bazy, wydobywa się aromat drewna cedrowego z Wirginii podkreśla się głębię ambroksanu i zmysłowość wanilii.

Zapach, to element osobowości i naszego wizerunku. Oryginalne perfumy sprawią, że skutecznie wyróżnisz się z tłumu. Wystarczy kilka kropel, by nabrać pewności siebie.

Sięgnij po nowe zapachy #FreeToDare, które ucieleśniają powiew wolności, łamią stereotypy, zamykając w tym charakterystycznym flakonie najśmielsze marzenia i doświadczenia.

Jeżeli zastanawiasz się, jakie perfumy wybrać lub po prostu lubisz eksperymentować, to zdecydowanie poznaj markę Police, która pozwoli Ci odnaleźć to, czego szukasz.

Marka Police dostępna w sieci perfumerii Rossmann.

i Autor: materiał prasowy Police

