Strefa mody

Kolekcja GapKids “Back-to-School” inspiruje dzieci do wyrażania siebie

Tegoroczna kolekcja marki Gap, stworzona z myślą o powrocie do szkoły, zachęca dzieci do bycia sobą i swobodnego wyrażania siebie poprzez muzykę, modę i taniec. Nowa kolekcja i kampania mają inspirować do autentyczności i wiary we własne możliwości.