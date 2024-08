Letnie orzeźwienie dla Twojej skóry

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

OWOCE TROPIKALNE

Gładka skóra latem to punkt obowiązkowy. Dlatego regularne złuszczanie powinno być wpisane w nasz pielęgnacyjny repertuar. Peeling pomaga usunąć martwe komórki naskórka, co pozwala uzyskać równomierną opaleniznę i zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień. Regularne złuszczanie sprawia, że skóra jest gładka i lepiej przygotowana do ekspozycji słonecznej. Latem sięgnij po tołpa.® dermo face enzyme peeling 3 enzymy, który usuwa zrogowaciały naskórek dzięki trzem aktywnym enzymom, bez konieczności pocierania i bez dodatkowych podrażnień. W jego składzie znajdziemy papainy z papai, bromelainy z ananasa oraz keratoliny (enzym substylizyna uzyskiwany jest w procesie fermentacji) – to trio, które precyzyjnie złuszcza martwe komórki, przywracając skórze blask i promienny wygląd. Uwaga, po nałożeniu produktu możesz poczuć mrowienie, zaczerwienienie lub pieczenie związane z obecnością enzymów, ale to zupełnie spodziewany i naturalny efekt.

WODNE UKOJENIE

Słońce, plaża, basen… my odpoczywamy, ale nasze włosy- niekoniecznie. Ważna jest odpowiednia pielęgnacja, która jednocześnie odżywia włosy, ale ich nie obciąża. Wybieraj kosmetyki do włosów w formie spray’ów. Będą one dbały o odpowiednią kondycję włosów i skóry głowy. Ich dodatkowym atutem jest piękny zapach towarzyszący przez cały dzień. Sięgnij po tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów bez spłukiwania, rytuał nawilżenia i blasku. W jej składzie znajdziemy: torf tołpa, kwas hialuronowy, aloes, betaina, pantenol, kwas mlekowy, ametyst.. Może być stosowana na świeżo umyte włosy lub w ciągu dnia czy jako produkt do stylizacji. Ułatwia rozczesywanie, wygładza, ale doskonale sprawdzi się też do tzw. reanimacji skrętu.

MAMMA MIA!

Mgiełki to nieodłączny kosmetyk podczas upalnych dni. Delikatne kropelki rozpylone na ciało i włosy przynoszą natychmiastowe odświeżenie i dodają energii do działania. Można stosować ją w każdym miejscu i o każdej porze - w pracy, na plaży lub.. w biurze. Marzysz o greckich wakacjach …granat Morza Egejskiego, a może błękitny lazur wysp Jońskich? Mgiełka do ciała i włosów Sorvella Perfume Cosme to zapach, który przenosi Cię na zaciszną, grecką plażę, gdzie krystalicznie czyste wody morskie spotykają się z drobnym, złocistym piaskiem. Początkowe nuty wodne i ylang zapraszają Cię do zanurzenia się w chłodzącym powiewie morskiej bryzy, podczas gdy serce zapachu, pełne jaśminu, magnolii i lilii, przypomina o otaczającej naturze i kwitnących ogrodach. Baza, złożona z piżma, drzewnych akcentów i bursztynu, dodaje całości głębi i ciepła, sprawiając, że każde spryskanie przypomina o słońcu odbijającym się od fal i rozgrzewającym Twoją skórę.

i Autor: materiał prasowy tołpa

i Autor: materiał prasowy tołpa

i Autor: materiał prasowy Sovrella