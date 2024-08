Kolorowe marynarki – hit późnego lata 2024!

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Kolorowe marynarki to must-have sezonu. Późnym latem pogoda bywa kapryśna – poranki i wieczory mogą być chłodniejsze, a popołudnia gorące. Marynarka jest doskonałym rozwiązaniem na takie zmienne warunki, gdyż można ją łatwo zdjąć lub założyć w zależności od temperatury.

Co więcej, kolorowe marynarki świetnie kontrastują z opaloną skórą. To dodatkowy sposób na podkreślenie letniego wyglądu.

- Stawiamy na wysoką jakość materiałów, które zapewniają przewiewność i wygodę, nie rezygnując przy tym z elegancji. Nasze marynarki doskonale komponują się zarówno z codziennymi stylizacjami, jak i bardziej formalnymi outfitami, dodając im letniej lekkości. – mówi Zuzanna Tałady, współwłaścicielka Mrs.Drama – Wszystkie nasze kolekcje są tworzone z myślą o klientkach, które cenią sobie zarówno modę, jak i wysoką jakość. Chcemy, aby każda z nich mogła wyrazić swój unikalny styl i poczuć się wyjątkowo.

Po pierwsze, drugie i po trzecie - KOLOR

Kolorowe marynarki to doskonały sposób na ożywienie garderoby i dodanie energii do codziennych stylizacji. W ofercie Mrs.Drama znajdziemy najmodniejszą gamę barw – od intensywnych odcieni różu, przez głęboki pomarańcz, po subtelne pastele. Każdy model został starannie zaprojektowany z myślą o komforcie i stylu, łącząc klasyczną elegancję z nowoczesnym podejściem do mody.

- Marynarki zawsze dodają klasy i elegancji, niezależnie od koloru. Kolorowe warianty mogą być zarówno eleganckie, jak i odważne, co pozwala na wyrażenie osobistego stylu. - mówi współwłaścicielka Mrs.Drama.

i Autor: materiał prasowy Mrs.Drama

