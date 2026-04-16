Koniec ery szerokich spodni. Jesienią 2026 na ulice powróci ten konkretny fason jeansów

Trendy w modzie denimowej ulegają transformacji, a zbliżająca się jesień zwiastuje wielki powrót zdecydowanie bardziej przylegających do ciała fasonów.

Koniec fascynacji szerokimi spodniami wynika z naturalnej potrzeby uporządkowania jesiennej szafy i wyeksponowania sylwetki poprzez bardziej zdefiniowane formy.

Nadchodzące hity łączą w sobie klasyczny wygląd z nowoczesnymi rozwiązaniami, stawiając na elastyczne tkaniny, prostą nogawkę oraz wyraźnie podwyższony stan.

To właśnie nieco węższe, proste modele jeansów zdominują jesienne ulice, głównie ze względu na swoją uniwersalność i łatwość w łączeniu z różnego rodzaju obuwiem.

Dotychczasowe szerokie spodnie gwarantowały użytkownikom ogromną swobodę i poczucie wygody, jednak w świecie mody zauważalne jest już wyraźne zmęczenie tym luźnym trendem. Okres jesienny z reguły sprzyja modowym metamorfozom, a nasze szafy stają się wówczas zdecydowanie bardziej uporządkowane. Z tego powodu coraz głośniej mówi się o powrocie takich krojów, które znowu zaczną podkreślać figurę i nadadzą całej stylizacji zdecydowanego charakteru.

Modne jeansy na jesień 2026

Odwrót od luźnych fasonów absolutnie nie jest jednoznaczny z rezygnacją z komfortu. Twórcy mody znaleźli złoty środek pomiędzy nowoczesnymi rozwiązaniami a sprawdzoną klasyką. Fasony jeansów przewidziane na najbliższą jesień będą lepiej przylegać do ciała, ale zostaną uszyte z niezwykle miękkich oraz elastycznych materiałów. Najważniejszą rolę odegrają tu detale, czyli przede wszystkim wysoki stan, klasycznie prosta nogawka, a także długość, która wręcz idealnie skomponuje się z jesiennymi mokasynami lub botkami.

Dopasowane fasony zastąpią szerokie nogawki

W nadchodzącym sezonie bezwzględnie królować będą jeansy charakteryzujące się wąskim i prostym krojem, stanowiące swego rodzaju pomost pomiędzy klasycznymi modelami straight leg a popularnymi niegdyś rurkami. Jest to fason, który nie opina ciała w przesadny sposób, a jedynie delikatnie podąża za naturalną linią nóg, prezentując się przy tym o wiele bardziej schludnie niż luźne, obszerne modele.

Eksperci od wizerunku zaznaczają, że taki rodzaj spodni doskonale wpasuje się w codzienne zestawy z kurtką i swetrem, ale równie dobrze wypadnie w eleganckim połączeniu z koszulą i marynarką. Co istotne, zwężane ku dołowi i proste nogawki o wiele łatwiej jest dopasować do typowo jesiennego obuwia, w tym kozaków, botków czy mokasynów, bez obaw o optyczne przytłoczenie naszej figury.

Wprawdzie luźne modele jeansów nie zostaną całkowicie wymazane z modowej mapy, jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to właśnie ten uporządkowany i prosty krój zawładnie ulicami i zyska miano największego hitu tegorocznej jesieni.

