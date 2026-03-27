Koniec nudnych beży w modzie. Lara Gessler lansuje odcień, który będzie hitem tej wiosny

Wiosenna moda przynosi rewolucję - stonowane barwy odchodzą do lamusa na rzecz energetycznych odcieni.

Najmodniejszym kolorem staje barwa, która symbolizuje nowoczesność i pewność siebie.

Lara Gessler zachwyciła w kreacji w tym odcieniu, uzupełniając ją cytrynowymi dodatkami.

Osoby spodziewające się kolejnego sezonu pod znakiem subtelnych pasteli, klasycznych szarości i spokojnych beży, czeka spore zaskoczenie. W świecie mody nadchodzi prawdziwa rewolucja kolorystyczna, a projektanci wspólnie ogłaszają zmierzch stonowanych barw. Nadchodząca wiosna należeć będzie do wyrazistych i nasyconych kolorów, które mają za zadanie dodać energii codziennym zestawom. Niekwestionowanym hitem najbliższych miesięcy zostanie odcień "Electric Blue" – intensywny, głęboki niebieski, będący symbolem pewności siebie, świeżości oraz nowoczesnego podejścia do mody.

Lara Gessler zachwyca w Electric Blue. Tak gwiazda nosi najmodniejszy kolor sezonu

Nowy trend błyskawicznie zyskał uznanie wśród influencerów i gwiazd show-biznesu. Na ten odważny, wyrazisty kolor zdecydowała się niedawno Lara Gessler. Jej pojawienie się na jednej z imprez w kreacji w odcieniu "Electric Blue" wywołało ogromne zainteresowanie mediów i internautów. Córka słynnej restauratorki, znana z niebanalnego podejścia do mody, zaprezentowała oryginalne połączenie sukienki z przedłużaną kurtką. Intensywna barwa zestawiona z nowoczesnym fasonem dała niezwykle stylowy i świeży efekt. Całość Gessler uzupełniła torebką w równie gorącym, wiosennym kolorze – cytrynowej żółci.

Odcień "Electric Blue" to doskonały wybór dla osób pragnących się wyróżnić i dodać swoim stylizacjom dynamiki. Świetnie sprawdzi się zarówno jako baza całego stroju (total look), jak i w formie wyrazistych akcentów: butów, torebek czy biżuterii. Niezależnie od formy, nadchodząca wiosna bez wątpienia upłynie pod znakiem nasyconych i żywych barw. Zdjęcia stylizacji Lary Gessler w najmodniejszym kolorze sezonu można zobaczyć w przygotowanej galerii.

