Kopenhaski klimat slow fashion, drugie życie ubrań i twórczy recykling – Westfield Mokotów zaprasza na Westfield Good Festival 2025

Tegoroczny Westfield Good Festival przeniesie odwiedzających prosto na ulice Kopenhagi – stolicy wyrazistych wzorów, odważnych kolorów i autentycznego stylu.

Jednym z głównych punktów trzeciej edycji festiwalu będzie Second Hand Market przygotowany przez markę Dreslow. Odwiedzający znajdą na nim wyjątkowe ubrania z drugiej ręki, perełki w stylu vintage i wyselekcjonowane elementy garderoby z historią w tle – to wydarzenie, które miłośnicy mody powinni zapisać w kalendarzu.

– Wierzymy, że ubrania z drugiej ręki mają nie tylko wyjątkowy styl, ale też duszę. Poprzez udział w Westfield Good Festival chcemy pokazać, że moda cyrkularna to nie kompromis, a świadomy wybór, który może być równie inspirujący, co nowoczesny – mówi Agnieszka Krogulec, dyrektor operacyjny Dreslow.

Moda DIY i upcykling z INTU Circularity

Dla wszystkich, którzy zamiast kupować, wolą tworzyć – INTU Circularity przygotowało kreatywne warsztaty upcyklingowe oraz usługę kreatywnej naprawy - Od personalizacji ubrań, przez cerowanie oraz haft po sztukę widocznych napraw (visible mending) – Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach upcyklingowych, podczas których – z pomocą specjalistów – stworzą ozdobne kołnierzyki w stylu kopenhaskim. Dodatkowo, w specjalnej strefie napraw będzie można oddać do dwóch sztuk odzieży do bezpłatnej naprawy lub personalizacji – usługa dostępna wyłącznie dla członków Westfield Club.

– Chcemy pokazać, że moda z drugiej ręki nie oznacza kompromisu. Przeciwnie – to często najlepszy sposób, by znaleźć coś absolutnie wyjątkowego, wyrazić siebie i jednocześnie zadbać o środowisko – podkreśla zespół INTU Circularity.

Spotkaj twórców stylu – influencerzy i ich autorskie kolekcje

W sobotę 24 maja Westfield Mokotów odwiedzą topowi polscy influencerzy tworzący kolektyw DRE$$CODE. Fani grupy będą mogli spotkać ich osobiście podczas meet & greet oraz zapoznać się z autorskimi kolekcjami przygotowanymi specjalnie na to wydarzenie. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Milena Takuska, Mikołaj Bagiński, Karolina Mrozicka, Eryk Moczko, Maciej Sekulski i Inez Lis – twórcy, którzy łączą styl z autentycznością. Na miejscu dostępny będzie również limitowany merch, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia Bardziej Kochani, wspierającego osoby z zespołem Downa oraz ich rodziny. Spotkanie będzie doskonałą okazją, by porozmawiać o stylizacjach z drugiego obiegu, które wciąż są w trendach.

Styl w wersji slow – lifestyle z przesłaniem

Na odwiedzających czekają także inne atrakcje – degustacja japońskiego napoju od MatchMatcha, czy możliwość oddania ubrań na cele charytatywne.

– Naszą misją jest pokazanie, że moda może być piękna, dostępna i świadoma zarazem. Zdajemy sobie sprawę, jak rośnie potrzeba autentyczności i jak ważny staje się proces odpowiedzialnych wyborów. Westfield Good Festival to idealna platforma dla marek, by między innymi angażować swoich klientów oraz inspirować do podejmowania lepszych decyzji. To przestrzeń, w której zderzają się wartości związane z odpowiedzialną konsumpcją, i modą – mówi Izabela Wójcik, General Manager Westfield Mokotów.

Partnerami wydarzenia są marki T-Mobile oraz IKEA. T-Mobile zaprosi uczestników na warsztaty poświęcone modzie cyrkularnej i podstawowym naprawom odzieży, zachęcając do przedłużania życia ubrań i bardziej zrównoważonych wyborów. Z kolei IKEA przygotuje spotkania wokół idei zero waste w kuchni, pokazując, jak ograniczyć marnowanie jedzenia i lepiej wykorzystywać dostępne zasoby.