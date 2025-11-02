Koreańska pielęgnacja w polskim wydaniu? Tak!

Ambasadorka nowej pielęgnacji od FaceBoom została Pola Słopecka Instagram

K-beauty po polsku: lekko, świeżo i z efektem „wow”

Koreańskie rytuały pielęgnacyjne zawładnęły światem beauty, a teraz przyszła pora na ich polską interpretację. FaceBoom 2.0 to linia dla tych, które chcą mieć gładką, promienną skórę bez miliona kroków. Efekt glow? Błyskawiczny.

W serii znajdziesz aż 8 produktów – od mlecznego olejku i balsamu do demakijażu po rozświetlające serum i krem-żel. To kompleksowy rytuał, który daje efekt „glass skin” i sprawia, że twoja skóra wygląda, jakby piła 2 litry wody dziennie (choć nie zawsze tak jest).

W środku znajdziesz hity koreańskich formuł:

ferment ryżowy – nawilża i dodaje naturalnego blasku,

centella asiatica – łagodzi i koi,

ekstrakt z aloesa – przynosi ukojenie,

trehaloza – zatrzymuje wilgoć,

wegański kolagen – przywraca energię i sprężystość.

Glow-up zaczyna się od oczyszczania

Z FaceBoom 2.0 nawet demakijaż staje się momentem relaksu. Mleczny olejek lub balsam hydrofilowy delikatnie rozpuszczają makijaż, a pianka i cleanser-serum dokładnie oczyszczają skórę, nie wysuszając jej. Efekt? Odświeżona, miękka i promienna cera, która wygląda jak po weekendzie w spa.

Mleczny olejek do demakijażu:

Delikatnie rozpuszcza makijaż, a jednocześnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, pozostawiając ją odświeżoną, bez uczucia ściągnięcia.

Hydrofilowy balsam do demakijażu:

Kremowa formuła bardzo dobrze rozpuszcza makijaż oraz pomaga oczyścić skórę z zanieczyszczeń. Po kontakcie z wodą zmienia się w lekką emulsję, która łatwo się spłukuje, pozostawiając skórę czystą, miękką i ukojoną. Idealnie sprawdza się jako pierwszy etap oczyszczania.

Oczyszczająco-nawilżającą piankę w żelu:

W kontakcie z wodą żelowa konsystencja zamienia się w aksamitną piankę, która delikatnie oczyszcza skórę, dokładnie domywając resztki zanieczyszczeń i makijażu. Lekka piankowa formuła nie wysusza skóry. Idealnie sprawdza się w codziennej pielęgnacji jako drugi etap oczyszczania.

Oczyszczająco-rozświetlający cleanser-serum:

Jego formuła łączy skuteczność oczyszczania z pielęgnacyjną mocą serum. Kosmetyk delikatnie, ale efektywnie usuwa z powierzchni skóry zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pozostałości makijażu, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Pozostawia ją odświeżoną i wygładzoną.

Esencja, serum, krem – krok po kroku do efektu „glass skin”:

Po oczyszczeniu czas na glow! Esencja, serum-ampułki i krem-żel z nowej linii FaceBoom 2.0 działają jak nawilżający shot dla skóry. Już po pierwszym użyciu widać różnicę – cera jest rozświetlona, gładka i wygląda jak po filtrze „soft glow”.

Nawilżająco-tonizująca mleczna esencja:

Nawilża i koi – przynosi skórze komfort od razu po aplikacji, a dodatkowo pomaga ją rozświetlić.

Nawilżająco-rozświetlające serum-ampułka do twarzy:

Odczuwalnie nawilża i nadaje skórze promiennego blasku – efekt rozświetlenia zauważysz od razu po nałożeniu. Lekka żelowa konsystencja nie obciąża skóry. Przy regularnym stosowaniu intensywnie nawilża, odżywia i wygładza skórę.

Barierowe serum-ampułka do twarzy:

Przywraca skórze odpowiedni poziom nawilżenia, koi i dba o jej barierę hydrolipidową. Zaraz po nałożeniu odczujesz przyjemne uczucie komfortu.

Nawilżająco-rozświetlający krem-żel:

Odczuwalnie nawilża i przywraca skórze komfort. Regularnie stosowany wygładza, odżywia i nadaje skórze naturalny blask. Lekka kremowo-żelowa konsystencja szybko się wchłania i nie obciąża skóry. Świetnie się sprawdza także jako baza pod makijaż.

Make it BOOM!

FaceBoom 2.0 to lekkie formuły, pastelowe opakowania i przyjemność stosowania sprawiają, że codzienna pielęgnacja przestaje być obowiązkiem, a staje się rytuałem poprawiającym nastrój. Nowości szukajcie w drogeriach HEBE i na hebe.pl

Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe