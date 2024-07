Kosmetyczka na wakacje. Co warto do niej spakować?

ananas ENERGETYZUJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC DO CIAŁA I WŁOSÓW 2W1

Delikatny preparat myjący 2 w 1. Łączy właściwości szamponu i żelu pod prysznic. Wzbogacony w ekstrakt z ananasa i kofeinę. Łagodnie myje włosy i ciało. Delikatnie oczyszcza skórę głowy. Zapewnia poczucie wyjątkowego relaksu. Energetyzuje, pachnie świeżo i egzotycznie.

Zobacz także: ABC plażowania. O czym należy pamiętać podczas kąpieli słonecznych?

i Autor: materiał prasowy Ziaja

Antyoksydacyjna pielęgnacja włosów HIALURONOWA ODŻYWKA SOS DO WŁOSÓW I BALSAM DO CIAŁA

Hialuronowa odżywka SOS do włosów i balsam do ciała z ochronnym antyutleniaczem plus biotyna i witaminy B3, B5, B6. Hialuronowa odżywka SOS - to ratunek dla włosów zniszczonych i pielęgnacja skóry suchej. Uniwersalna hialuronowa formuła z kondycjonującą biotyną intensywnie nawilża, wzmacnia i uelastycznia włosy i skórę. Gęsta konsystencja zapewnia aktywne nasycenie składnikami odżywczymi. Wygodna i praktyczna w użyciu. Zalecana do użycia w okresie letnim i po kąpielach w basenie i w słonych wodach. DZIAŁANIE: wyraźnie wygładza i nawilża skórę, odczuwalnie wzmacnia i dyscyplinuje włosy, przyjemnie pachnie. ZAWIERA: ochronny antyutleniacz, kwas hialuronowy, biotynę, witaminy B3, B5, B6, wzmacniające kondycjonery, wodę termalną z mikroelementami

i Autor: materiał prasowy Ziaja

sopot sun EMULSJA DO TWARZY I CIAŁA FOTOSTABILNA WODOODPORNA SPF 30

Poza UVA i UVB chroni również przed światłem niebieskim HEV i podczerwonym IR. Sprawdza się w trakcie aktywności sportowych. Zawiera masło shea i roślinną glicerynę. FORMUŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Biodegradowalne filtry UV. Bezpieczne dla ekosystemów wodnych. Pojemność 100 ml, dostępna na ziaja.co

i Autor: materiał prasowy Ziaja