ABC plażowania. O czym należy pamiętać podczas kąpieli słonecznych?

Pierwsze skojarzenie z wakacjami? Plażowanie! Delikatny, złoty piasek nad Bałtykiem, kamieniste wybrzeże Chorwacji czy najbliższe naturze zielone, mazurskie wybrzeże. Leżaki, koce, ręczniki i relaks z książką. Kochamy wylegiwać się na plaży w kuszących promieniach słońca. Na ten relaks czekałyśmy cały rok… i już za chwilę będziemy mogły oddać się błogiemu lenistwu. Kosmetolodzy podpowiadają, że naszej skórze także należy się relaks, a także… bezpieczeństwo i spersonalizowana pielęgnacja. Jak zadbać o skórę podczas kąpieli słonecznych?

Stosuj filtry… i rób to prawidłowo

Czy wiesz, że twoje ulubione, złociste promienie są niezbędne do syntezy tak bardzo nam potrzebnej witaminy D? A to jeszcze nie wszystko, ponieważ udowodniono, że słońce wpływa na wydzielanie tzw. hormonów szczęścia, czyli… bezpośrednio wpływa na twoje samopoczucie. 1:0 dla słońca. Jednak kąpiele słoneczne mają również drugą, niekorzystną stronę. Eksperci wskazują, że mogą sprzyjać powstawaniu przebarwień, fotostarzeniu i zmianom nowotworowym. Czy to oznacza, że zdrowe wakacje to te spędzone wyłącznie w cieniu? Nic bardziej mylnego. Kąpiele słoneczne to perła wakacji i warto z nich korzystać, ale z głową… i z SPF!

Sun Protection Factor, czyli właśnie SPF, oznacza moc, z jaką wybrany przez nas kosmetyk może ochronić nas przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych UVB. – Zasada oznaczenia SPF jest bardzo prosta. Jeśli chcemy ocenić, na jak długo ochroni nas dany produkt po jednej aplikacji, należy przemnożyć faktor wskazany na opakowaniu (np. SPF20 lub SPF30) przez liczbę minut, po jakich występuje u nas reakcja na słońce (lekkie zaczerwienienie) bez zastosowania foto protekcji. A zatem, jeśli bez ochrony nasza skóra delikatnie zmieni kolor po 20 minutach, to z filtrem SPF 30 – ta reakcja wystąpi w przybliżeniu po 600 minutach – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Warto pamiętać, że prawidłowa aplikacja kremu lub mgiełki z filtrem to ta, którą systematycznie powtarzamy – co 2-3 godziny i obowiązkowo po każdej kąpieli w morzu, jeziorze lub basenie. Tylko w ten sposób odpowiednio zabezpieczamy ciało przed szkodliwym działaniem promieni UVB. Pamiętajmy również, by pierwszą aplikację produktu przeciwsłonecznego koniecznie wykonać jeszcze w domu, przed wyjściem na plażę – dodaje.

Wybieraj multifunkcjonalne kosmetyki

Co powinny „potrafić” kosmetyki przeciwsłoneczne? Oczywiście, muszą zapewniać nam skuteczną ochronę. Kosmetolodzy podkreślają jednak, że to jeszcze nie wszystko. Produkty z SPF, po które warto sięgać, to te, które nie tylko chronią nas przed promieniowaniem, ale także dogłębnie nawilżają i wspierają mikrobiom, czyli pożyteczne drobnoustroje bytujące na naszej skórze. Wniosek: wybieraj kosmetyki z prebiotykami.

Pij dużo wody i zapewnij sobie cień

Specjaliści wskazują, że zdrowa, relaksująca kąpiel słoneczna to ta… z umiarem. Co to oznacza? Po pierwsze, zawsze zapewnij sobie cień, w którym odpoczniesz od bezpośredniej ekspozycji na działanie promieni. „Chowaj się” w nim co kilkanaście minut, by uniknąć przegrzania. Jeśli w okolicy nie ma cienistych miejsc, skorzystaj z parasola plażowego lub rozkładanego namiotu. Zadbaj o nakrycie głowy.

Po drugie – pij wodę. Czy wiesz, ze o każdej porze roku powinniśmy wypijać 2 litry płynu? W gorące dni tracimy wodę jeszcze intensywniej, dlatego podczas dnia na plaży zapotrzebowanie na napoje znacznie wzrasta. Pijmy nawet do 3 litrów na dobę.

Chroń najmłodszych

Plaża to raj dla dzieci. Bez względu na wiek, maluchy mogłyby praktycznie z niej nie schodzić – od rana do wieczora skupiając się na beztroskiej zabawie. Dzieci uwielbiają zabawy na słońcu. Czy to źle? Oczywiście, że nie, jednak po naszej stronie leży zapewnienie im bezpieczeństwa i komfortu. Jak to zrobić? Absolutnym must-have w przypadku dzieci jest krem z najwyższym filtrem, czyli SPF50. – W przypadku najmłodszych mamy dwa priorytety: bezpieczeństwo, czyli skuteczna ochrona przed promieniowaniem i – nie mniej istotny, komfort malucha. Dzieci są najlepszymi recenzentami kosmetyków i szybko sygnalizują, czy dany produkt ma przyjemny dla nich zapach i konsystencję. A zatem, sięgajmy po produkty łatwe w aplikacji oraz takie, które nie pozostawiają tłustego filmu na skórze, np. transparentną mgiełkę z linii SOLVERX® Sunny Skin Protection z witaminą E – mówi Agnieszka Kowalska. – W ten sposób skuteczniej zachęcimy malucha do częstej aplikacji ochronnego produktu – dodaje.

Zadbaj o komfort

Czy tylko najmłodsi cenią sobie komfort na plaży? Oczywiście, że nie! My dorośli również chcemy, by produkt dobrze się wchłaniał, nie brudził ubrań i pięknie pachniał, prawda? Kosmetolodzy podpowiadają, że stosowanie filtrów przeciwsłonecznych to obowiązek nie tylko na słonecznej plaży, ale przez cały rok. A stąd już tylko krok do wniosku, że wygoda aplikacji i świetne wchłanianie to „plus sto” do dobrego samopoczucia. – Skórę należy chronić codziennie, bez względu na porę roku, a produkty z SPF powinny stanowić bazę pod codzienny makijaż. Ze względu na niekorzystne działanie promieni UV, utrwalenie w sobie właściwych nawyków jest absolutnie kluczowe dla zdrowia i pięknego wyglądu – podpowiada Agnieszka Kowalska. – Praktyka pokazuje, że kosmetyki, których aplikacja jest dla nas przyjemna, np. z linii SOLVERX® Sunny Skin Protection, lub SOLVERX® Sensitive Skin stosujemy z większą regularnością, z korzyścią dla kondycji skóry – dodaje.

SOLVERX® Sunny Skin Protection

Ochronny krem do twarzy z SPF 50+ dla dzieci

SUNNY SKIN Protection zapewnia bardzo wysoką, całoroczną ochronę przeciwsłoneczną SPF50+, przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia. Wysoka zawartość stabilnych filtrów SPF gwarantuje efektywną ochronę skóry przed promieniowaniem UVA i UVB. Dzięki dodatkowym składnikom takim jak ekstrakt z piwonii i trehaloza dodatkowo nawilża delikatną skórę dzieci. Zawartość prebiotyków w formulacji wspiera naturalny mikrobiom skóry dzieci. Dermokosmetyk bez dodatku składników zapachowych. krem ochronny z wysokim współczynnikiem (SPF50) dla dzieci już powyżej 3 roku życia, odpowiedni nawet dla bardzo wrażliwej skóry, dodatkowo nawilża i regeneruje, główne składniki: ekstrakt z piwonii, trehaloza.

SOLVERX® Sunny Skin Protection

Transparentna mgiełka przeciwsłoneczna do twarzy i ciała z SPF50

SUNNY SKIN Protection face & body transparent sunscreen to wyjątkowo komfortowa transparentna mgiełka zapewniająca bardzo wysoką ochronę przed promieniami UVA i UVB, którą można stosować na twarz, jak i całe ciało. Można ją aplikować zarówno pod, jak i na makijaż przy zachowaniu pełnego działania ochronnego. Formuła zapewnia wygodną i higieniczną aplikację. Dzięki zawartości witaminy E w formulacji zapewnia dodatkową ochronę skóry przed fotostarzeniem.

SOLVERX® SENSITIVE SKIN

Krem do twarzy SPF 50+

Krem do twarzy nawilżająco - regenerujący przeznaczony do skóry wrażliwej i naczynkowej z bardzo wysoką ochroną SPF50+ do całorocznego stosowania. Odpowiedni dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia. Bardzo wysoka zawartość filtrów SPF 50+ gwarantuje niezawodną ochronę skóry przed promieniowaniem UVA i UVB. Kompleks z piwonii i trehalozy zapobiega procesowi fotostarzenia się skóry. Ponadto takie połącznie neutralizuje wolne rodniki i zapewnia ochronę DNA komórek skóry przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych.

i Autor: materiał prasowy SOLVERX