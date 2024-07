Peptydy jako jeden z najbardziej trendowych składników aktywnych sezonu

Peptydy stosowane na skórę wykazują niezwykłe korzyści odmładzające: rewitalizują, wzmacniają i zwiększają jej sprężystość. Czym właściwie są? To krótkie łańcuchy aminokwasów, które stanowią elementy budulcowe białek, takich jak kolagen, elastyna czy keratyna (tak! do pielęgnacji włosów też się nadają!). Wymienione białka odpowiadają za teksturę, siłę i sprężystość skóry. Bez nich – skóra zaczyna być wiotka, zapada się, traci zdrowy blask i pojawiają się zmarszczki. Badania naukowe pokazują, że peptydy stosowane na skórę, pobudzają komórki do tworzenia nowych włókien kolagenowych i elastynowych. Nie potrzebujesz odmładzania? Peptydy pomagają również naprawić uszkodzoną barierę skóry i utrzymać ją w idealnym stanie. Radzą sobie także doskonale z niedoskonałościami – likwidują zaczerwienienia, podrażnienia i przyspieszają gojenie się stanów zapalnych. Nie ma jednego, najlepszego peptydu, ale ciekawym składnikiem jest na pewno peptyd miedzi, który fenomenalnie regeneruje skórę. Ciekawostką są również peptydy biomimetyczne, czyli identyczne ze związkami występującymi naturalnie w organizmie człowieka. Dermatolodzy są zgodni, że warto stosować koktajle składające się z różnych peptydów i łączyć je z innymi sprawdzonymi składnikami aktywnymi – na przykład z kwasem hialuronowym czy retinolem. Wówczas ich działanie jest naprawdę zauważalne. Warto jednak pamiętać, aby nie łączyć peptydów z takimi składnikami aktywnymi jak kwasy złuszczające np. kwasy AHA, kwas nikotynowy czy kwas askorbinowy.

PEPTYDOWE (I NIE TYLKO) HITY!

ZO® SKIN HEALTH Wrinkle + Texture Repair 745 zł/50 ml

To krem redukujący zmarszczki i poprawiający wygląd skóry. Zawiera 0.5% retinolu w układzie mikroemulsji, która błyskawicznie uwalnia retinol przede wszystkim do skóry właściwej, ale również do naskórka. Do tego dwa kompleksy peptydowe: ZPRO™ – kompleks łączący peptyd biomimetyczny stymulujący produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego oraz kultury komórek macierzystych Budlei Dawida, które chronią i wzmacniają komórki skóry oraz ZCORE™ - kompleks złożony z peptydu biomimetycznego Caprooyl tetrapeptide-3 oraz wyciągu z Nostrzyka lekarskiego. Stymuluje produkcję najważniejszych komponentów budulcowych skóry (kolagenu, fibronektyny i lamininy i zapewnia stabilność strukturalną tych białek.

BASICLAB Serum ujędrniające z 0,5 czystych peptydów miedziowych 269,99 zł/30 ml (dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl)

To połączenie optymalnie dobranych składników aktywnych o działaniu przeciwstarzeniowym. Formuła kosmetyku bazuje na połączeniu dwóch rodzajów peptydów, które współpracują ze sobą dla poprawy kondycji skóry zmęczonej, pozbawionej elastyczności i borykającej się z pierwszymi oznakami starzenia. Serum ujędrnia i wzmacnia napięcie skóry, optycznie wypełnia zmarszczki, redukując ich widoczność oraz zmniejsza tendencję do powstawania nowych. Regularne stosowanie kosmetyku zapewnia również zmniejszenie skutków stresu oksydacyjnego i zwiększenie odporności skóry na czynniki zewnętrzne.

YOSKINE VOLUMETRY EXPERT. Nawilżające serum w sztyfcie wspomagające modelowanie twarzy 119,99 zł/30 g

Innowacyjne serum w sztyfcie wspomaga modelowanie twarzy poprzez działanie liftingujące oparte na poprawie napięcia i jędrności skóry. Niezwykle wygodna forma produktu umożliwia precyzyjne nakładanie, pozwalając skoncentrować się na obszarach wymagających modelowania, takich jak linia żuchwy, policzki i szyja. Kombinacja kwasu hialuronowego, betainy i peptydu działa wielowymiarowo, dostarczając intensywne nawilżenie. Cera staje się gładka, sprężysta i promienna. Peptyd wspomaga regenerację i produkcję kolagenu w skórze. Skóra odzyskuje naturalną jędrność i elastyczność.

PERFECTA MULTI-KOLAGEN RETINOL Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy i na powieki 25,99 zł/15 ml

To nowoczesna formulacja o przyjemnej oraz aksamitnej konsystencji. Dedykowany cerze wymagającej nawilżenia, ujędrniania i redukcji zmarszczek. Zawiera między innymi Peptydy Ryżowe wzmacniające kondycję skóry wokół oczu, chroniące kolagen i elastynę przed uszkodzeniami. Wygładzają one zmarszczki, dając uczucie delikatnego liftingu. Zmniejszają widoczność worków i cieni pod oczami.

NUXE Super Serum [10] Eye 258 zł/15 ml

Został specjalnie stworzony z myślą o oznakach starzenia okolic oczu. Jego działanie skupia się na rozjaśnieniu i odświeżeniu spojrzenia, nadając mu wygląd o 10 lat młodszy. Zawiera tysiące mikrokapsułek frakcjonowanych olejów roślinnych, naturalny kwas hialuronowy oraz biomimetyczny peptyd, zapobiegający glikacji kolagenu (która wpływa na zwiększenie ilości wolnych rodników), dzięki czemu skóra dłużej zachowuje jędrność.

i Autor: materiał prasowy Pielęgnacja