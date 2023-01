Kosmetyczne alternatywy dla popularnych zabiegów medycyny estetycznej

Co powinno znaleźć się w Twojej kosmetyczce? Must have na ten sezon

ROŚLINNY BOTOKS

Podanie domięśniowo lub podskórnie tzw. botoksu, czyli toksyny botulinowej, ma za zadanie uśpić mięśnie odpowiedzialne za postawanie zmarszczek. Efekty utrzymują się od sześciu do dziewięciu miesięcy. W miejscu podania zostają zablokowane reakcje mimiczne, co sprawia, że skóra jest wygładzona, a twarz wygląda na wypoczętą. Czy można cieszyć się młodszą – niż wskazuje na to nasza metryka – skórą bez ingerujących zabiegów w gabinecie? Tak! Perfecta BOTU-LINE Expert Odmłodzenia to innowacyjna linia kosmetyków wykorzystująca wyjątkowy potencjał Spilantolu – nazywanego roślinnym botoksem. Ten nowatorski składnik działa bezinwazyjnie i niezwykle skutecznie. Ma zdolność do zmniejszania napięcia mięśni mimicznych. Stymulując fibroblasty pobudza je do produkcji elastyny i kolagenu, co sprawia, że skóra staje się gładsza, bardziej napięta i jędrna, a zmarszczki powstałe w wyniku mimiki stają się mniej widoczne. Ale to nie wszystko! Pomaga zmniejszyć też uszkodzenia skóry spowodowane promieniowaniem słonecznym czy zanieczyszczeniem środowiska.

Wypróbuj: Perfecta Botu-line Przeciwzmarszczkowe serum odmładzające na twarz, szyję i dekolt, 34,90 zł/30 ml

Zobacz także: Długość życia a horoskop. Już wiadomo, które znaki zodiaku żyją najdłużej. Astrologia ma dla Ciebie wizję. Ten znak zodiaku ma szansę dożyć sędziwego wieku

WAMPIRZY LIFTING… W KREMIE

„Wampirzy lifting” to jeden z najpopularniejszych zabiegów medycyny estetycznej ostatnich lat. Polega na ostrzykiwaniu skóry osoczem bogatopłytkowym, pozyskanym z pobranej krwi pacjenta. Pomaga zniwelować pierwsze oznaki starzenia, takie jak: zmarszczki, fałdy, czy pozbawiona jędrności skóra. Seria zabiegów przywraca skórze napięcie, blask i witalność. Dodatkowo regeneruje skórę i wpływa na poprawę jej gęstości. Zmarszczki stają się mniej widoczne, skóra odzyskuje jednolity koloryt i jest lepiej ukrwiona. Rozwiązanie mniej inwazyjne? YOSKINE VAMPIRE FACE LIFT., czyli linia kosmetyków odmładzająco-przeciwzmarszczkowych, inspirowanych profesjonalnym zabiegiem, jakim jest Wampirzy Lifting. Dopasowane do różnych typów skóry formulacje, zapewniają redukcję zmarszczek mimicznych, wiekowych i grawitacyjnych oraz efekt zagęszczenia skóry. Kluczowym składnikiem linii jest DRAGON’S BLOOD (SMOCZA KREW) - unikalny ekstrakt z czerwonej żywicy z drzewa Croton Lechleri. Składnik ten wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, stymuluje produkcję kolagenu, redukuje blizny. Wspiera też odbudowę i regenerację skóry oraz dodatkowo chroni ją przed różnymi zanieczyszczeniami.

Wypróbuj: Yoskine Vampire Face Lift. Maska Anti-Aging na noc, 134,99 zł/50 ml

„ZABIEG” DLA ZABIEGANYCH

Dlaczego kochamy wizyty w salonach urody? Bo możemy wtedy poczuć relaks na własnej skórze. Po kilkudziesięciominutowej sesji nasza skóra jest miękka, gładka i promienna. Niestety raczej nie mamy możliwości na codzienne rytuały pielęgnacyjne, chyba że… zrobimy go sobie same. Czego potrzebujemy? Super Serum [10] od NUXE. To niezwykły i uniwersalny koncentrat przeciwstarzeniowy, który oferuje najwyższą jakość, wydajność oraz przyjemność aplikacji dla każdego typu skóry w każdym wieku. Skóra funkcjonuje jak o [10] lat młodsza* Formuła oparta na starannie wyselekcjonowanych składnikach naturalnego pochodzenia wnika w głąb skóry, działając skutecznie w głębokich jej warstwach. Super Serum [10] po połączeniu ze skórą zapewnia wyjątkowe doznania sensoryczne: lekka konsystencja o delikatnym i świeżym zapachu wtapia się w skórę.

Wypróbuj: NUXE Super Serum [10], 309 zł/30 ml

ZAMIAST LASERA

Walka z przebarwieniami często bywa nierówna. Niestety nawet najbardziej technologicznie zaawansowane lasery nie dają gwarancji wymazania ich z naszych twarz. Odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna to podstawa prewencji. A najskuteczniejszym składnikiem pielęgnacyjnym – retinol. Retinol Skin Brightener od ZO® Skin Health to preparat na bazie retinolu o klinicznie potwierdzonej skuteczności. Przyspiesza powierzchniową odnowę skóry, dzięki czemu szybko poprawia jej wygląd, wyrównuje koloryt, rozjaśnia i wygładza. Głównym zadaniem produktu jest hamowanie produkcji pigmentu oraz jego równomierna dystrybucja do komórek skóry. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, w której retinol zamknięty jest w oleosomach, jego uwalnianie do skóry jest kontrolowane (od 6 do 8 godzin) i mniej drażniące, przy zapewnieniu maksymalnego efektu rozjaśniania. Wielokierunkowe działanie preparatu powoduje równieżwzmocnienie skóry, dzięki czemu staje się bardziej odporna na powstawanie przebarwień w przyszłości. Produkt wykazuje również właściwości łagodzące zaczerwienienia i kojące, zapewnia ochronę antyoksydacyjną, jest przyjemny w stosowaniu.

Wypróbuj: ZO® Skin Health Retinol Skin Brightener 0,25%, 485 zł/50 ml

WEWNĘTRZNY DOPING

Jeśli chcemy dłużej wyglądać młodo, musimy działać wielotorowo. Wygląd naszej skóry to nie tylko wiek, ale i nasze doświadczenia, styl życia, nawyki pielęgnacyjne. I jeśli już mówimy o nawykach, to pielęgnację warto wspomagać także od wewnątrz za pomocą suplementów. By zobaczyć efekty, potrzeba regularności i czasu – zazwyczaj około 2-3 miesięcy. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Skuteczność produktu VERISOL® wykazano w licznych badaniach klinicznych. Natomiast Medilâge anti âge to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD® radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Obydwa suplementy bazują na składnikach o udowodnionym działaniu.

Wypróbuj: Kolagenowa formuła piękna REMÉ, ok. 80 zł/30 porcji (w aptekach) | Medilâge anti âge, 450 zł/30 kaps.

BROW BAR W DOMU

Przedłużane rzęsy często wyglądają spektakularnie. Ale bywa, że efekt jest odwrotny – przerysowany i jednak zawsze widać, że nie są naturalne. A gdyby tak dodać mocy naturalnym włoskom? Cashmere Lash & Brow Boost Corrector dzięki zawartości najwyższej jakości składników skutecznie wzmacnia rzęsy i brwi. Innowacyjny peptyd pobudza i odżywia rzęsy, wpływając na poprawę ich wzrostu oraz gęstości. Aloes z pantenolem nawilżają, poprawiają strukturę naskórka, zapewniając rzęsom i brwiom odpowiednią pielęgnację wraz z odżywieniem. Składniki te pozwalają na skuteczne zagęszczenie, a także wzmocnienie rzęs i brwi.

Wypróbuj: Cashmere Lash & Brow Boost Corrector, 39,99 zł/2,5 ml

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja