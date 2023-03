Kosmetyczne nowości od Sandy Kubickiej. Gdzie je kupić?

Szukasz wiatru, co uskrzydla? Wbijaj na nasz staż do Lidla! – wystartowała rekrutacja do 12. edycji „The Lidl Way to Career”

All Day i All Night to marka zapachowa stworzona przez Sandrę Kubicką wraz z ekspertami sieci drogerii Kontigo. Nowości produktowe – żele pod prysznic i kryształki do kąpieli powiększyły portfolio znanych już Klientkom wód perfumowanych i mgiełek zapachowych z drobinkami z tej samej linii. Produkty zostały zaprojektowane z myślą o współczesnych kobietach, a za ich inspirację posłużyły kontrastujące idee i definicje kobiecości oraz kobiecej natury. Markę promuje hasło „Zdobywam dzień, uwodzę noc”, a same zapachy odzwierciedlają barwną osobowość modelki. Produkty z linii Sandry Kubickiej zyskały uznanie klientek oraz jury topowych plebiscytów kosmetycznych - Produkt Roku Women's Health 2020 oraz Glamour Glammies 2022.

– Kryształki i żele z linii All Day i All Night są dopełnieniem uwielbianej przez nasze klientki marki. To propozycje dla nowoczesnych kobiet, zarówno tych pełnych dziewczęcego uroku i delikatności, jak i emanujących pewnością siebie i zmysłowością. To idealne produkty pozwalające stworzyć warstwy zapachowe, i przedłużyć trwałość oraz projekcję mgiełek zapachowych i wód perfumowanych z linii All Day i All Night by Sandra Kubicka – komentuje Magdalena Dąbrowska, Marketing Manager w Kontigo.

O nowościach All Day i All Night

W nowej ofercie można znaleźć:

Różowe kryształki do kąpieli All Day – zapach kryształków z lekką nutą wanilii i akordów owocowych wprowadza w stan równowagi, relaksu i ukojenia. Wzbogacone dobroczynnymi ekstraktami roślinnymi kryształki do kąpieli nadają skórze miękkości i gładkości, a także dbają o jej nawilżenie i odżywienie.

Nawilżający żel do mycia ciała All Day – delikatny żel do mycia ciała z pantenolem i ekstraktami z kwiatów jaśminu i malwy różowej łagodnie oczyszcza skórę ciała, zapewniając długotrwałe nawilżenie. Otula zapachem wanilii, przywraca komfort i zamienia prysznic w relaksacyjny rytuał.

Złote kryształki do kąpieli All Night – wprowadzają w błogi nastrój, odprężają umysł i ciało podczas relaksującej kąpieli. Przynoszą zmysłowe doznania poprzez intrygujące nuty zapachowe jaśminu i drzewa sandałowego.

Nawilżający żel do mycia ciała All Night – Zmysłowy, delikatny żel do mycia ciała o zapachu kwiatowo-orientalnym zapewnia uczucie komfortu i relaksu. Połączenie zapachów owoców, jaśminu i drzewa sandałowego przywołuje pewność siebie, a dodatek pantenolu, ekstraktów z kwiatów jaśminu i malwy różowej zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia.

i Autor: Materiały prasowe Kontigo

