Kosmetyki dla miłośników zwierząt. 5 wegańskich formuł

Nowa era blasku. Podaruj swojej skórze to, co najlepsze

Garnier jako największa na świecie marka beauty z certyfikatem Cruelty Free jest brandem, któremu w tej kwestii można zaufać. Brak testów na zwierzętach to jednak nie wszystko. Marka skupia się także na wegańskich formułach, dzięki którym każdego dnia można dbać o skórę i włosy bez obawy, że dzieje się to kosztem zwierząt. Poniżej 5 przykładowych formuł, które są wegańskie i nie są testowane na zwierzętach.

Plastry na niedoskonałości Garnier Pimple Patch

Niechciane wypryski potrafią być prawdziwym utrapieniem. Istnieje jednak sposób, żeby szybko się z nimi pożegnać. Garnier Pimple Patch to ultracienki plaster hydrokoloidowy, który wystarczy przykleić na pryszcza i dać mu 8 godzin**, żeby wyciągnął i zaabsorbował płyn oraz zanieczyszczenia z niedoskonałości. W ten sposób redukcja wyprysków następuje nie tylko szybko, ale również bez wyciskania, pozostawiania widocznych śladów i okrucieństwa wobec zwierząt, bo przy produkcji plastrów nie ucierpiało żadne z nich. Produkt nie jest testowany na zwierzętach i do tego jest wegański. Plaster sprawdzi się zarówno na noc, jak i na dzień, także w szkole, na uczelni czy w pracy. Można go nosić solo lub przykryć makijażem, a także bez przeszkód łączyć ze swoją codzienną pielęgnacją.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Garnier

Płyn Micelarny do skóry wrażliwej 3 w 1 Garnier Skin Naturals

Płyn micelarny Garnier 3 w 1 jest najczęściej wybieranym płynem micelarnym w Polsce*. Pozycja utrzymywana od lat to zasługa wielofunkcyjnej formuły. Poza usuwaniem do 100% makijażu, technologia miceli pomaga także wychwytywać brud i zanieczyszczenia, przyciągając je niczym magnes. To jednak nie wszystko, co ma do zaoferowania. Hipoalergiczna formuła produktu jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Płyn nie podrażnia i nie wysusza. Nie powoduje również uczucia ściągnięcia. Produkt nie wymaga spłukiwania. Pozostawienie go na twarzy zapewnia łagodne ukojenie wrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry. Wszystko to zapewnia wegańska i nietestowana na zwierzętach formuła. Codzienna pielęgnacja z tym kosmetykiem może ukoić nie tylko skórę, ale również obawy o zwierzęta, bo żadne nie ucierpiało przy jego produkcji.

Emulsja do oczyszczania twarzy Garnier Pure Active

Emulsja oczyszczająca od Garnier to łagodny, a zarazem skuteczny sposób na oczyszczenie każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. Laboratoria badawcze Garnier połączyły ze sobą aktywne składniki pochodzenia naturalnego o najlepszych właściwościach pielęgnacyjnych i oczyszczających, a przy tym skupiły się, żeby wszystkie były wolne od okrucieństwa wobec zwierząt. Nietestowana na zwierzętach i wegańska formuła bazuje na działaniu trzech składników aktywnych:

Ceramidy – to rodzaj lipidów, które w dużej mierze wchodzą w skład bariery hydrolipidowej skóry. Odgrywają one kluczową rolę w tworzeniu i utrzymaniu funkcji ochronnej skóry, zabezpieczając ją przed utratą wody i niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych (np. działaniem promieni UV, silnym wiatrem, zanieczyszczeniami środowiskowymi).

Glinka – naturalny, niezwykle chłonny składnik, który skutecznie usuwa nadmiar brudu, oleju i zanieczyszczeń ze skóry.

Kwas hialuronowy – składnik aktywny, który potrafi zatrzymać 1000 razy więcej wody, niż sam waży, co sprawia, że jest doskonałym środkiem nawilżającym. Chroni skórę przed wysuszeniem i poprawia strukturę cery, dzięki czemu staje się ona gładsza i wygląda młodziej.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Garnier

Regenerująca maska do włosów zniszczonych Garnier Fructis Papaya Hair Food

Regenerująca maska Hair Food Papaya do włosów zniszczonych, to kosmetyk o wegańskiej formule wzbogaconej o witaminy C, E i F, który nadaje intensywny blask, nawilża i wzmacnia. Produkt regeneruje włosy, zapobiega ich puszeniu, wygładza włókna i uszczelnia łuskę. Zaletą kosmetyku jest nie tylko to, że można go używać 3 sposoby: jako odżywkę ze spłukiwaniem, maskę oraz odżywkę bez spłukiwania, ale również fakt, że jest wolny od okrucieństwa wobec zwierząt. Podczas rytuału pielęgnacyjnego włosy można mieć spokojną głowę o to, w jaki sposób powstała formuła, która właśnie o nie dba.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Odżywcza maska do włosów Garnier Fructis Banana Hair Food

Odżywcza maska Hair Food Banana do włosów bardzo suchych składa się w 97% z naturalnych składników. Wegańska formuła maski wzmacnia i nadaje włosom blask. Intensywnie je odżywia oraz nawilża, wygładza włókna i uszczelnia łuskę. Posiada 13% odżywczych kompleksów w tym Omega 6,9, masło shea oraz ekstrakt z banana. Do tego znajdują się w niej również witaminy C, E i F, które sprawią, że włosy będą 7x bardziej nawilżone***. Maskę Banana Hair Food można stosować na 3 sposoby: jako odżywkę ze spłukiwaniem, maskę oraz odżywkę bez spłukiwania. Niezależnie od wybranej opcji za każdym razem będzie to pielęgnacja wolna od okrucieństwa wobec zwierząt, która pozwoli, żeby przynajmniej w tym kontekście każdy dzień był Dniem Praw Zwierząt.