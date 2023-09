Krem przeciwzmarszczkowy, który faktycznie działa. Wygładzi bruzdy i ujędrni skórę

Masełko do demakijażu od marki YUMI poradzi sobie nawet z wodoodpornym make-upem. Perfekcyjnie doczyści skórę, a przy okazji nie podrażni jej. Tego rodzaju formuły demakijażu polecane są osobom z wrażliwą skórą, które chcą unikać dodatkowego tarcia cery.

Awesome Cosmetics to nowa, polska marka na rynku kosmetycznym. Awesome Cosmetics stawia na nowoczesne rozwiązania, dlatego wszystkie produkty wykorzystują autorskie receptury opracowywane we własnym laboratorium. Kosmetyki przechodzą wszelkie badania laboratoryjne, dermatologiczne oraz aplikacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo oraz potwierdzają ich skuteczność. W ofercie marki znajdziesz między innymi esencję tonizującą, krem po oczy oraz krem na noc.

Laboratoria dermatologiczne Eau Thermale Avène wprowadziły innowacyjną gamę dermokosmetyków HYALURON ACTIV B3, która zrewolucjonizowała podejście do odmładzającej pielęgnacji skóry. Nowa gama Hyaluron Activ B3 powstała, by kultywować naturalne piękno, dlatego skupia się nie tylko na objawach starzenia, ale także na jego przyczynach. Dermokosmetyki z tej linii stymulują odnowę komórkową, czyli procesy odpowiedzialne za starzenie się skóry jeszcze na poziomie pojedynczych komórek skóry. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne, takie jak niacynamid nadają skórze naturalny blask, jędrność i wzmacniają jej strukturę. W skład kolekcji wchodzi krem na dzień, krem na noc, serum oraz krem pod oczy.

Marka ANWEN od wielu lat dba o nasze włosy. Jako jedna z pierwszych wprowadziła kosmetyki zależne od porowatości włosów. Jeżeli marzysz o kosmykach pełnych objętości to zdecydowanie warto przetestować szampon Hair We Are. Uzupełnieniem takiej pielęgnacji będzie emolientowa odżywka do włosów, która idealnie odżywi i nawilży zniszczone kosmyki.

W makijażu polecamy prasowane pigmenty od marki Mystic Warsaw, które znajdziesz w drogeriach Kontigo. To spektakularny blask na powiekach. Dzięki nim stworzysz każdy, nawet najbardziej lśniący, makijaż. Pigmenty łatwo się aplikują i pozostają na skórze przez cały dzień.