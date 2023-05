Kto ubierał polskie gwiazdy w Cannes?

Jak to się stało?

Słynny czerwony dywan na schodach prowadzących do Pałacu Festiwalowego na kilkanaście dni staje się najważniejszym wybiegiem mody, a prezentowane na nim kreacje często przechodzą do historii. W tym roku największe gwiazdy światowego kina będą mogły zaprezentować się w sukniach Sylwii Romaniuk, polskiej wizjonerki mody w duchu haute couture. 15 wyjątkowych kreacji dostępnych będzie w BJS Showroom dla najważniejszych gwiazd kina.

Sylwia Romaniuk słynie z wytwornych, niepowtarzalnych sukni, które idealnie wpisują się w festiwalowy klimat. Niezwykła dbałość o detale, misternie wykonane zdobienia, formy podkreślające sylwetkę wyróżniają projekty artystki. Sylwia Romaniuk doskonale rozumie kobiety i ich potrzeby, a jej suknie pomagają wydobyć, to co w nich najpiękniejsze. Nie można przejść obok nich obojętnie. A o to przecież chodzi w Cannes!

„Kino i moda to sztuka najwyższych lotów. To też rodzaj artystycznego doświadczenia. Nie ma kina bez mody, trudno wyobrazić sobie też modę bez kina. Te światy nieustannie oddziałują na siebie, są nierozłączne. Kino wyznacza trendy, ale wcześniej kreują je projektanci. W swojej pracy często bywam reżyserką – opowiadam historie kobiet, które ubieram, odkrywam je, a czasami piszę na nowo scenariusz na przyszłość. To ogromny zaszczyt być częścią najważniejszego Festiwalu filmowego. Czuję się tu, jak w domu!” – mówi Sylwia Romaniuk o swojej obecności w Cannes.

i Autor: Materiały prasowe Sylwia Romaniuk

