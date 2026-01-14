Stasiek Kukulski – kim jest 17-latek, który zachwycił Opole i walczy o Eurowizję 2026? Czy jest spokrewniony z Natalią?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-01-14 21:48

Stasiek Kukulski, choć ma dopiero siedemnaście lat, nie jest totalnym debiutantem. Jako dziecko brał udział w „The Voice Kids”, w ubiegłym roku zdeklasował konkurencję, wygrywając program „Szansa na sukces. Opole 2025”, a następnie zdobywając Nagrodę Publiczności w konkursie „Debiuty” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Teraz stoi przed kolejną ogromną szansą – znalazł się w ścisłym finale polskich preselekcji do Eurowizji 2026.

Kim jest młody wokalista? Czy ma coś wspólnego z Natalią Kukulską i skąd bierze się jego muzyczna dojrzałość?

Od „The Voice Kids” do wielkich scen

Stanisław Kukulski jest uczniem szkoły muzycznej w Warszawie, gdzie kształci się w klasie skrzypiec. Od najmłodszych lat rozwija jednak przede wszystkim pasję do śpiewu. Już w 2019 roku wystąpił w programie „The Voice Kids”, gdzie odwrócił wszystkie czerwone fotele, zwracając na siebie uwagę trenerów i widzów. Jeszcze wcześniej, bo w 2017 roku, jego piosenka „To, co żyje” została zgłoszona do polskich preselekcji Eurowizji Junior, co pokazuje, że o międzynarodowej scenie myślał już jako dziecko.

Przełom w karierze Staśka Kukulskiego

Prawdziwego rozpędu kariera Staśka Kukulskiego nabrała w 2025 roku. Nastolatek wziął udział w programie „Szansa na sukces”, gdzie brawurowo wykonał przebój zespołu Wilki – „Eli Lama Sabachtani”, wygrywając odcinek i awansując do finału opolskiej edycji programu.

W wielkim finale „Szansy na sukces. Opole 2025” zachwycił zarówno jurorów, jak i publiczność. Najpierw zaprezentował się w duecie z Robertem Gawlińskim, wykonując utwór „Son of the Blue Sky”. Następnie, w ścisłym finale, zaśpiewał piosenkę Anity Lipnickiej „I wszystko się może zdarzyć”. Kamery uchwyciły wzruszenie samej artystki, a Kukulski zdobył najwięcej głosów publiczności, co otworzyło mu drzwi do występu w konkursie „Debiuty” w Opolu.

Sukces w opolskich „Debiutach”

Występ Staśka Kukulskiego na 62. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu okazał się czymś znacznie więcej niż tylko formalnym debiutem. Podczas koncertu „Debiuty” młody wokalista zaprezentował się z ogromną pewnością siebie i sceniczną dojrzałością. Jego wykonanie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów, którzy docenili zarówno jego głos, jak i emocjonalną interpretację utworu. Efekt? Stasiek Kukulski zdobył Nagrodę Publiczności, otrzymując największą liczbę głosów SMS spośród wszystkich uczestników koncertu. To wyraźny sygnał, że mimo młodego wieku potrafi porwać publiczność i skutecznie zaznaczyć swoją obecność na jednej z najważniejszych muzycznych scen w Polsce.

Sukcesy międzynarodowe i Eurowizja na horyzoncie

Stanisław Kukulski może się pochwalić także sukcesami poza Polską. Zdobył Grand Prix na festiwalu Euro Pop Contest w Berlinie, a jego wszechstronność potwierdzają zarówno umiejętności wokalne, jak i instrumentalne. W 2024 roku brał udział w preselekcjach do Eurowizji z utworem „World of Liars”, a dziś wraca do tego marzenia z jeszcze większą siłą. Kukulski znalazł się bowiem w ścisłym finale polskich preselekcji do Eurowizji 2026, gdzie walczy o reprezentowanie Polski z piosenką „This Too Shall Pass” – emocjonalną balladą o nadziei, dojrzewaniu i pokonywaniu trudnych momentów.

Kim są rodzice Staśka Kukulskiego?

Stanisław Kukulski pochodzi z rodziny o silnych tradycjach muzycznych. Jego ojciec, mjr Łukasz Kukulski, jest kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, klarnecistą oraz dyrygentem chóru. Mama, Iwona Kukulska, ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, jest coachem wokalnym oraz nauczycielką gry na fortepianie. To właśnie rodzinne wsparcie i muzyczne zaplecze stworzyły solidne fundamenty pod rozwój kariery młodego wokalisty.

Czy Stasiek Kukulski jest spokrewniony z Natalią Kukulską?

Choć nazwisko może sugerować związek z jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, Stanisław Kukulski nie jest spokrewniony z Natalią Kukulską. To jedynie zbieżność nazwisk – łączy ich wyłącznie muzyczna pasja.

