Burza po Gali Mistrzów Sportu. Klaudia Zwolińska odpowiada krytykom! "Moja wygrana to symbol"

Kilka dni po Gali Mistrzów Sportu 2026 emocje wciąż są duże. Klaudia Zwolińska została najlepszym polskim sportowcem 2025 roku, choć spora część kibiców widziała w tej roli Igę Świątek. Kajakarka odpowiedziała na powszechną krytykę w rozmowie z PAP! - Moja wygrana to symbol, że wszystko jest możliwe - stwierdziła Zwolińska.

Klaudia Zwolińska po zwycięstwie w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca roku przyznała w rozmowie z PAP, że trzymiesięczna praca całego jej zespołu przyniosła efekty.

- To była kampania. Jeśli jakiś polityk będzie potrzebował pomocy, to doradzę. To były szalone trzy miesiące. Ogromne tempo. Działania mojego zespołu były bardzo skoncentrowane. Wiedzieliśmy, co i jak chcemy zrobić, wiedzieliśmy co publikować, gdzie jechać, co robić, kogo zachęcać - opisała wicemistrzyni olimpijska z Paryża, dodając że w Nowym Sączu, skąd pochodzi, i powiecie limanowskim trudno było nie zauważyć plakatów. Zachęcały one do głosowania na Zwolińską z prostym komunikatem, jak to trzeba zrobić.

Klaudia Zwolińska została sportowcem roku i obrywa. Odpowiada krytykom

Ta praca tak ją wciągnęła, że potrafiła obudzić się w środku nocy, mając przygotowany przekaz: „cześć, nazywam się Klaudia Zwolińska i zostałam nominowana”.

- Moja wygrana to taki symbol, że wywodząc się z niszowej dyscypliny jest to możliwe. Cieszę się, że taki „no name”, jak mnie ładnie nazwali, wygrał taki plebiscyt - dodała.

Zwolińska przy swojej nominacji miała olbrzymi atut w postaci dwóch złotych (K1 i C1) i jednego brązowego medalu (cross) mistrzostw świata w kajakarstwie górskim, wywalczonych w Australii. Co prawda docierały do niej negatywne komentarze, że ta wygrana jej się nie należała. Tak naprawdę przyznała, że liczyła na miejsce w pierwszej trójce plebiscytu.

- Miałam wrażenie, że właśnie dużo osób się cieszy, że taka świeżość napłynęła. Że ktoś inny, ktoś niespodziewany, że to była właśnie niespodzianka i to wcale nie przyszło za darmo. A co może dać tytuł Sportowca Roku, jak nie trzy medale mistrzostw świata. To znaczy, że jest to możliwe. Potwierdziłam swoją obecność w elicie polskiego sportu, ale do ikon mi jeszcze brakuje - oceniła.

Gala Mistrzów Sportu: Wyniki. Klaudia Zwolińska sportowcem roku! Zaskoczenie?

Burza po Gali Mistrzów Sportu i porażce Igi Świątek

Kajakarka przyznała, że po sukcesie w plebiscycie spotkała ją już niejedną przykra sytuacja. Związane jest to m.in. z udzielaniem wywiadów. Zauważyła, że niektórzy dziennikarze wyciągają z kontekstu jej wypowiedzi, „jakąś rysę i robią z tego tytuły, które potem się bardzo mocno klikają”. Zaznaczyła, że nie jest do tego przyzwyczajona i jest to dla niej po prostu krzywdzące, a niektóre reakcje osób wręcz szokujące.

Zwolińska przyznała, że rozpoznawalność dyscypliny w Polsce się zmienia. Na spotkaniach nie musi już tłumaczyć, na czym polega slalom w kajakarstwie górskim. Ludzie ją dobrze kojarzą. Są chętne dzieci do uprawiania tego sportu. Brakuje tylko infrastruktury. Ma nadzieję, że powstanie tor w Nowym Sączu, a renowacji zostanie poddany ten istniejący, w Krakowie.

Od anonimowości do gwiazdy: "Rodziny podchodzą po autografy" – mówi Klaudia Zwolińska

- Kajakarstwo można trenować wszędzie. Można zacząć na Wiśle, na moim Dunajcu czy na jakiejkolwiek innej rzece czy zbiorniku wodnym. Bardzo chcę połączyć nasze środowisko kajakowe, które uważam, że działa osobno. W czasie plebiscytu się połączyliśmy i widzieliśmy, jaka to była moc - stwierdziła.

Pod względem sportowym rok 2026 dla Zwolińskiej będzie ważny, gdyż lipcowe mistrzostwa świata w Oklahoma City, będące kwalifikacją olimpijską, zostaną rozegrane na torze-arenie igrzysk Los Angeles 2028. Poprzedzą je dwa Puchary Świata, w Słowenii i Czechach, gdzie także będzie można uzyskać bilet olimpijski.

