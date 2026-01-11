Klaudia Zwolińska sportowcem roku. Tak wygląda, gdy zrzuci "służbowe" ubrania. Figura marzenie

Kajakarka górska Klaudia Zwolińska została uznana za najlepszego sportowca Polski 2025 roku, wyprzedzając m.in. Igę Świątek.

Podwójna mistrzyni świata olśniła na Gali Mistrzów Sportu elegancką wieczorową kreacją.

Poza sportowym strojem, Zwolińska zachwyca figurą i naturalnym pięknem, co widać na jej prywatnych zdjęciach.

Klaudia Zwolińska najlepszym sportowcem w Polsce. Wygrała z Igą Świątek

Klaudia Zwolińska wygrała 91. Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce. Nie żadnych wątpliwości co do tego, że kajakarka górska w pełni zasłużyła na ten tytuł. W końcu Klaudia Zwolińska na ubiegłorocznych mistrzostwach świata zdobyła dwa złote medale - w C1 i w K1! Nic dziwnego zatem, że to ona została najlepszym sportowcem w Polsce za rok 2025. Kolejne miejsca w plebiscycie zajęli: Iga Świątek, Wilfredo Leon, Bartosz Zmarzlik, Robert Kubica, Maria Żodzik, Robert Lewandowski, Mateusz Ponitka, Aleksandra Mirosław i zamykający pierwszą dziesiątkę Miko Marczyk. Klaudia Zwolińska błyszczała na Gali Mistrzów Sportu i zadała szyku swoją kreacją. Wszyscy patrzyli na Klaudię Zwolińską, nie tylko z powodu tego, że wygrała plebiscyt.

Klaudia Zwolińska prywatnie. Zdjęcia i partner

Inna sprawa, że kajakarkę rzadko można oglądać w stroju innym niż "służbowy". Nam udało się zebrać fotki, na których widać inne - bardziej prywatne oblicze - podwójnej mistrzyni świata z 2025 roku. Patrząc na zdjęcia nasuwa sie jedna myśl - "figura marzenie". Gdy się spojrzy na Klaudię Zwolińską, od razu widać, że jest prawdziwą sportsmenką. Najlepiej widać to na fotografiach z plaży. Skoro już jesteśmy przy prywatnym życiu zwyciężczyni 91. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce, to warto zwrócić uwagę na to, kim jest partner Klaudii Zwolińskiej. Grzegorz Hedwig - podobnie jak jego ukochana - także specjalizuje się w kajakarstwie. Do sukcesów ukochanej jednak mu daleko. Bardzo za to przeżywa występu partnerki.

Bardzo mocno przeżywałem start Klaudii. Nie wiem, czy nie za mocno. Summa summarum dobrze wyszło. 24 lata czekaliśmy na ten medal i w końcu jest

- mówił w Eurosporcie Grzegorz Hedwig po tym, gdy Klaudia Zwolińska zdobyła srebrny medal olimpijski na igrzyskach w Paryżu.

