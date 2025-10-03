Klaudia Zwolińska całkiem prywatnie. Tak gorących zdjęć mistrzyni świata w telewizji nie pokazują!

Klaudia Zwolińska zdobyła dwa złote medale na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w Penrith (Australia) w konkurencjach C1 i K1.

Prywatnie Klaudia jest zaręczona z kajakarzem Grzegorzem Hedwigiem, który wspierał ją podczas zdobycia srebrnego medalu olimpijskiego w Paryżu.

Artykuł zawiera odniesienie do zdjęć Klaudii Zwolińskiej z jej prywatnego profilu na Instagramie, prezentujących ją w sytuacjach pozasportowych.

Klaudia Zwolińska sukcesy: dwa mistrzostwa świata, srebrny medal olimpijski

Ależ to jest petarda! Klaudia Zwolińska w ciągu dwóch dni zdobyła dwa złote medale mistrzostw świata! Wszystko zaczęło się w czwartek, 2 października. Polska wygrała w konkurencji kanadyjek jedynek (C1), wyprzedzając startującą pod flagą neutralną Rosjankę Alsu Minazową oraz Brazylijkę Anę Satilę. W piątek z kolei Klaudia Zwolińska triumfowała w swojej koronnej kategorii, czyli K1. Druga była Brytyjka Kimberley Woods, a trzecia - Australijka Kate Eckhardt. Złote medale na MŚ to nie pierwsze wielkie sukcesy międzynarodowe Polki. Przypomnijmy, że podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Zwolińska zdobyła srebrny medal w K1. O karierze sportowej Klaudii wiadomo sporo. A co jej życiem prywatnym? Wiemy, że nasza mistrzyni jest zaręczona z mężczyzną, który doskonale ją rozumie, bo sam także jest kajakarzem.

Klaudia Zwolińska prywatnie. Partner i gorące zdjęcia mistrzyni świata bez kombinezonu

Klaudia Zwolińska i jej ukochany - Grzegorz Hedwig - tworzą parę sportową. Mężczyzna jest starszy od partnerki o 10 lat. Nie osiągnął tak wielkich sukcesów w sporcie jak Klaudia Zwolińska, ale wśród fanów sporów wodnych jest postacią znaną. Po tym, gdy jego dziewczyna zdobyła srebrny medal olimpijski, zachwalał ją w rozmowie z Eurosportem.

Srebrna medalistka cieszy się ze swojego mieszkania! Wielkie słowa po akcji "Super Expressu", mamy zdjęcie!

Klaudia jest spokojna, wie, że jest dobra, wie, co ma robić i to zrobiła. Psychicznie wydaje mi się, że jest jedną z najmocniejszych zawodniczek

- stwierdził. Mówił też o swoich emocjach związanych ze startem ukochanej.

Bardzo mocno przeżywałem start Klaudii. Nie wiem, czy nie za mocno. Summa summarum dobrze wyszło. 24 lata czekaliśmy na ten medal i w końcu jest

- cieszył się Grzegorz Hedwig.

Sama Klaudia Zwolińska rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale na jej profilu na Instagramie można znaleźć gorące fotki, których w telewizji nie pokazują. W naszej galerii zebraliśmy prawdziwe perełki. Zobacz, jak Klaudia Zwolińska wygląda całkiem prywatnie bez specjalistycznego kombinezonu kajakarskiego.